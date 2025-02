Bom tấn ra mắt quá ấn tượng, game thủ trầm trồ, thừa nhận "Game of the Year đây rồi"

Ngay từ trước khi chính thức ra mắt, Kingdom Come: Deliverance 2 đã được dự đoán sẽ có những thành công lớn, nhất là khi đây là tựa game nhận về vô số sự chú ý từ phía người chơi.

Bằng chứng là ngay cả khi chưa xuất hiện, Kingdom Come: Deliverance 2 đã leo lên top 2 các trò chơi bán chạy nhất trên Steam, chỉ xếp sau Counter-Strike 2. Và trong hôm nay, chỉ chưa đầy một giờ sau khi ra mắt, bom tấn này đã tiếp tục tạo nên những kỷ lục ấn tượng khác.

Cụ thể, chỉ mất chưa tới 60 phút để Kingdom Come: Deliverance 2 đạt cột mốc hơn 100.000 game thủ đăng nhập trải nghiệm, đồng thời vượt qua luôn kỷ lục của trò chơi gốc.

Theo đánh giá từ phía nhiều game thủ, Kingdom Come: Deliverance 2 đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới và có nội dung tham vọng hơn rất nhiều so với phần đầu tiên. Với hơn 2 triệu từ thoại, trò chơi sẽ có một thế giới mở rộng lớn hơn, đi kèm với những cải tiến chiến đấu mới nhưng vẫn giữ được cốt truyện tuyệt vời, sự hài hước và các nhiệm vụ phụ kỳ lạ. Đây cũng là lý do chính khiến Kingdom Come: Deliverance 2 trở thành một trò chơi nhập vai được yêu thích như vậy.

Ở thời điểm hiện tại, số lượng người chơi cao nhất của Kingdom Come: Deliverance 2 đã vượt mức 100.000 và vẫn đang có dấu hiệu tăng lên. Đây rõ ràng là một thành tích vô cùng ấn tượng, tới mức không ít game thủ Việt cũng phải thừa nhận rằng Kingdom Come: Deliverance 2 sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Game of the Year năm nay. Nhiều khả năng, đây sẽ là một trong những tựa game PC được chơi nhiều nhất trong tháng này.

Ngoài ra, ý kiến đánh giá từ phía các nhà phê bình cũng rất tích cực khi phần lớn đều dành điểm số 9/10 cho Kingdom Come: Deliverance 2.