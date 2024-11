Flix Patrol, trang web danh tiếng chuyên xếp hạng phim trực tuyến, mới đây đã công bố số liệu chính thức, gọi tên Meet Me Next Christmas đứng top 1 nền tảng Netflix toàn cầu, thống lĩnh 40 quốc gia. Giáng Sinh đang cận kề, người người nhà nhà bắt đầu sắm sửa chuẩn bị vì thế một bộ phim tràn ngập không khí mùa lễ hội cuối năm dễ dàng lôi kéo sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Meet Me Next Christmas hiện đang gây sốt mặt trận phim ảnh, đứng top 1 tại 40 quốc gia

Khai thác chủ đề Giáng Sinh, Meet Me Next Christmas theo chân Layla (Christina Milian), một cô nàng có cá tính mạnh mẽ luôn khát khao gặp được người đàn ông trong mơ, đang xoay xở đề có được chiếc vé tham dự concert Pentatonix. Lang thang khắp nẻo đường New York, chạy đua tìm kiếm cơ hội chiêm ngưỡng idol của mình, Layla vô tình làm quen với Teddy (Devale Ellis), một anh chàng chu đáo và tinh tế, sẵn sàng giúp cô để đạt được mong ước. Từ đây, 2 người xa lạ dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau vẽ nên bức tranh ấm áp giữa tiết trời lạnh giá dịp Giáng Sinh.

Bộ phim xoay quanh hành trình săn vé của Layla để được ngắm nhìn thần tượng của cô

Bộ phim hài - lãng mạn của nhà Netflix tạo dấu ấn riêng nhờ những thước phim đang đậm sắc đỏ đặc trưng của mùa Giáng Sinh, tạo nên cảm giác gần gũi, thân thuộc tới khán giả. Tuy kịch bản có phần dễ đoán nhưng giá trị cốt lõi của tác phẩm là tình yêu, gia đình và sự sẻ chia. Vì thế, đạo diễn Rusty Cundieff hy vọng Meet Me Next Christmas sẽ là món ăn tinh thần đưa mọi người tới gần nhau hơn và gắn kết hơn.

Vì là một dự án thiên về mặt thông điệp nên diễn xuất của dàn cast cũng được đánh giá ở mức tròn trịa, vừa phải. Meet Me Next Christmas đong đầy tình yêu thương những cũng xen lẫn nhiều miếng hài gây cười đầy duyên dáng, hứa hẹn sẽ đem đến những khoảnh khắc vui vẻ, hứng thú tới người xem. Nữ chính Christina Milian thu hút mọi ánh nhìn không chỉ nhờ lối diễn tự nhiên, thoải mái mà còn gây "bỏng mắt" với sắc vóc nổi bật. Vẻ ngoài gợi cảm, mướt mắt đậm chất La-tinh của mỹ nhân sinh năm 1981 giúp cô có được danh xưng "báu vật Cuba".

Sức hút của Meet Me Next Christmas nằm ở sự ăn ý giữa cặp đôi chính và thông điệp về tình yêu, gia đình và sự gắn kết

Nữ chính Christina Milian được biết đến với hình tượng bốc lửa, gợi cảm chuẩn La-tinh

Một người dùng IMDb để lại bình luận: "Dù kịch bản hơi sến và cũ kỹ nhưng bạn có thể mong muốn gì hơn ở một bộ phim Giáng Sinh? Cười có, vui có, khóc cũng có và tôi đã có một trải nghiệm vui vẻ khi xem phim. Gia đình chúng tôi rất ưng ý và chắc chắn sẽ thưởng thức lại năm này qua năm khác vì đây là một tác phẩm ổn áp hơn rất nhiều bộ phim Giáng Sinh gần đây. Có một điều là cái kết khá dễ đoán." Có ý kiến khác cho biết: "Phần đầu của bộ phim khá chậm, được thực hiện khá chung chung như mọi bộ phim rom-com khác nhưng sau đó là những phân cảnh cực kỳ dễ thương và ngọt ngào. Phản ứng hoá học giữa 2 nhân vật chính phải nói là tuyệt vời, khiến tôi như được sống lại thời trẻ vậy. Đây có thể là tựa phim Giáng Sinh yêu thích mới của tôi trong năm 2024. Vì nội dung dễ xem, dễ cảm nên thành thật mà nói, bạn có thể xem bất cứ khi nào, tại bất kỳ thời điểm nào trong năm."

Meet Me Next Christmas là một tác phẩm đáng xem dịp Giáng Sinh này