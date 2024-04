Bom tấn Hàn Quốc tung trailer hoành tráng khiến khán giả nghẹt thở, vai diễn của Yoo Ah In bị cắt bỏ hoàn toàn?

Ngày 12/4, ekip Goodbye Earth chính thức tung trailer và ấn định lên sóng vào cuối tháng này, bất chấp những ồn ào về việc nam chính Yoo Ah In sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, nhân vật của anh bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi đoạn video giới thiệu dự án. Trước đó, đoàn phim không bỏ tên nam diễn khỏi danh sách dàn cast.

Trailer Goodbye Earth.

Kịch bản phim chuyển thể từ truyện ngắn The Fool at the End of the World của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Kotaro Isaka. Bối cảnh ở bán đảo Triều Tiên khi nơi đây đang bị một tiểu hành tinh từ vũ trụ sắp hướng thẳng xuống. Chính phủ dự đoán thảm họa sẽ diễn ra vào đúng 200 ngày nữa. Xã hội trở nên hỗn loạn vì nỗi sợ diệt vong. Ngoài đường, nhiều băng nhóm tội phạm xuất hiện và mục tiêu hướng đến thường là trẻ em.

Với đề tài khoa học - viễn tưởng, đoạn trailer gây ấn tượng với khâu hình ảnh và kỹ xảo hoành tráng. Hàng loạt phân đoạn cháy nổ, hành động được hé lộ đẹp mắt. Đồng thời, tuyến nhân vật chính cũng đã được giới thiệu với người xem.

Nữ chính Ahn Eun Jin vào vai Jin Se Kyeong - một giáo viên cấp 2 quyết định trở thành tình nguyện viên cho Bộ Y tế sau khi tin tức về ngày tận thế được tiết lộ. Cô mong muốn có thể che chở cho những đứa trẻ trước tình hình hỗn loạn ngày càng leo thang. Một số nhân vật phụ khác cũng xuất hiện trong trailer là nữ quân nhân In Ah (Kim Yoon Hye) và linh mục Sung Jae (Jeon Sung Woo).

Poster phim.

Ban đầu, theo tiết lộ từ ekip, Yoo Ah In sẽ đảm nhận vai Ha Yoon Sang, bạn trai của nữ chính Jin Se Kyeong. Anh vốn là một nhà khoa học làm việc ở Mỹ nhưng quyết định trở về quê hương khi nghe tin tận thế để ở cạnh người yêu. Hiện đoàn phim không lên tiếng về việc Yoo Ah In sẽ góp mặt trong tác phẩm này hay không.

Dàn sao dự kiến tham gia Goodbye Earth.

Một số bình luận của netizen về trailer bộ phim: - Thật đáng tiếc! Chúng tôi là fan quốc tế và không quan tâm đến đời tư của Yoo Ah In. Chúng tôi chỉ muốn xem một bộ phim trọn vẹn. - Tôi nghĩ việc xóa Yoo Ah In khỏi bộ phim là quyết định hợp lý của ekip, tránh những ồn ào không đáng có. Hy vọng chất lượng phim không bị ảnh hưởng nhiều - Xem trailer mà căng thẳng đến nghẹt thở. Hóng phim!

Goodbye Earth vốn được lên kế hoạch ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, bê bối sử dụng chất cấm của Yoo Ah In khiến đoàn phim bắt buộc phải lùi lịch phát hành. Theo cơ quan công tố, nam diễn viên bị phát hiện đã sử dụng chất cấm khoảng 200 lần tại các bệnh viện quanh Seoul kể từ năm 2020. Kết quả kiểm tra xác định anh dương tính với bốn loại, gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In còn bị tố cáo ép một số người khác hút cần sa ở Mỹ. Trả lời truyền thông, Yoo Ah In xin lỗi vì vấn đề riêng tư gây ảnh hưởng tiêu cực. Tại tòa, anh phủ nhận các cáo buộc tiêu hủy chứng cứ, ép buộc người khác sử dụng cần sa.