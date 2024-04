Nhờ sức hút mạnh mẽ của bom tấn có doanh thu nghìn tỷ Exhuma tại Hàn Quốc, Lee Do Hyun dù chỉ là thứ chính nhưng lại nổi lên như một hiện tượng. Ngay vai diễn điện ảnh đầu tay, anh đã gia nhập câu lạc bộ "diễn viên 10 triệu vé", niềm ao ước của mọi diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Sức hút từ Exhuma khiến anh dù đang ở trong quân ngũ nhưng vẫn liên tục phủ sóng MXH, những hình ảnh của anh với tư cách một quân nhân được cư dân mạng truyền tay nhau mạnh mẽ.

Báo Hàn mói đây đưa tin, nhờ sự phổ biến của bộ phim Exhuma tại Hàn Quốc, một tác phẩm khác của Lee Do Hyun là Youth of May đã có lượng xem đột biến trên nền tảng Wavve. Chỉ trong tháng 3, lượt xem của phim tăng đến 571%. Wavve là nền tảng độc quyền chiếu phim Youth of May tại Hàn vào 3 năm trước.

Youth of May là một bộ phim kinh phí thấp, không được tài trợ nhiều lại còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình quảng bá do các nghi ngại về lịch sử, khi phim khai thác dấu mốc lịch sử khá nhạy cảm của Hàn Quốc. Chính bởi vậy thời điểm phim chiếu, dù phát hành trên đài quốc gia nhưng rating cao nhất chỉ là 5,7%. Tuy nhiên sau đó, việc phim khai thác hướng đi đúng đắn về lịch sử cộng thêm việc nội dung và diễn xuất đều hoàn hảo, Youth of May đã dần chiếm được cảm tình từ khán giả. Nó càng hot hơn khi được phát hành tại nhiều quốc gia thông qua nền tảng Netflix. Từ đó đến nay, Youth of May luôn được nhắc tới mỗi dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy Gwang Ju tại Hàn. Phim thậm chí còn được ứng cử viên Tổng thống khen ngợi trên trang cá nhân.

Youth of May cũng là bộ phim để đời của cặp diễn viên trẻ Lee Do Hyun - Go Min Si. Trong phim, họ vào vai những thanh niên yêu nước vô tình quen biết thông qua một buổi xem mắt, khi nữ chính chỉ đóng giả cô bạn thân của mình với mục đích phá buổi xem mắt này. Sự trong sáng, lương thiện của Myung Hee, dù cô cố tình tỏ ra mình là một kẻ xấu tính, đào mỏ, đã khiến Hee Tae si mê ngay từ lần gặp đầu tiên. Giữa họ nảy sinh một chuyện tình đẹp nhưng bi thương, khi sau cùng nữ chính chết thảm, thi thể đến 40 năm sau mới được tìm thấy. Suốt 40 năm đó, Hee Tae sống trong sự cô đơn, đau đớn, dằn vặt, luôn cố gắng để đi tìm người yêu.

Thời điểm phim ra mắt, cái kết bi thương đã trở thành một chủ đề hot, lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Màn trình diễn hoàn hảo của Lee Do Hyun và Go Min Si đã chinh phục mọi khán giả khó tính, là một trong số những điều tiên quyết, giúp phim đã lội ngược dòng ngoạn mục, từ bộ phim kém tiếng trở thành tác phẩm khiến khán giả nhớ mãi không quên.

