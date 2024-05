Bom tấn Hàn nhận tràng pháo tay 10 phút tại Cannes 2024, nam chính là siêu sao cư xử tệ nhất showbiz đóng phim nào cũng hot

Veteran 2 là bộ phim Hàn Quốc duy nhất được mời tham dự hạng mục Midnight Screening trong khuôn khổ LHP Cannes 2024. Đây là nơi giới thiệu những tác phẩm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các phóng viên và giới chuyên môn về phim ảnh trên toàn thế giới. Mới đây nhất, ekip làm phim với 3 gương mặt chủ chốt là Hwang Jung Min - Jung Hae In và đạo diễn Ryoo Seung Wan đã có mặt tại liên hoan phim danh giá và cho mắt tác phẩm của mình tại suất chiếu đầu tiên vào 0h30 ngày 20 (giờ địa phương tại Pháp).

Ngay sau suất chiếu đầu tiên trong khuôn khổ của liên hoan phim, Veteran 2 đã nhận được sự tán thưởng rất lớn từ giới phê bình và khán giả quốc tế. Phim nhận được tràng pháo tay dài tới 10 phút sau khi buổi công chiếu kết thúc. Thời gian vỗ tay này thậm chí dài hơn loạt bom tấn Hollywood cũng trình chiếu tại Cannes năm nay như Emilia Perez ( 9 phút), The Apprentice (8 phút),... Trước sự tán dương nhiệt tình này, đạo diễn Ryoo Seung Wan không khỏi xúc động khi chia sẻ: "Tôi phải mất 50 năm mới đến được đây."

Veteran 2 nhận tràng pháo tay dài 10 phút

Đạo diễn Ryoo Seung Wan được mời tham dự Liên hoan phim Cannes lần đầu tiên sau một thời gian dài kể từ The Fist Cries (2005). Ngay từ đầu tác phẩm của anh đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới phê bình quốc tế khi nó là phần 2 của một tựa phim đình đám. Trước đó Veteran 1 hút 13,41 triệu khán giả ra rạp, chỉ tính riêng tại Hàn Quốc. Về phần 2, khán giả được thấy thêm một gương mặt mới là thám tử trẻ tuổi nhất Paeek Seon Woo (do Jung Hae In thủ vai). Anh gia nhập đội điều tra tội phạm bạo lực của thám tử kỳ cựu Seo Do Cheol (Hwang Jung Min).

Nếu Jung Hae In là gương mặt mới hoàn toàn thì Hwang Jung Min lại chính là "linh hồn" của thương hiệu phim Veteran. Ở phần 1, anh cùng bạn diễn Yoo Ah In đã mang đến màn trình diễn vô cùng xuất sắc, chinh phục mọi khán giả khó tính. Sự trở lại ở Veteran 2 vì vậy lại được mong chờ hơn bao giờ hết.

Trong sự nghiệp của mình, Hwang Jung Min chưa từng khiến khán giả thất vọng. Anh chinh phục mọi giải thưởng danh giá, diễn xuất thuộc hàng hiếm của điện ảnh Hàn. Ngoài việc từng bị các phóng viên chọn là ngôi sao cư xử tệ nhất năm vì không bao giờ tham gia họp báo quảng bá phim ra thì Hwang Jung Min gần như chưa từng vướng lùm xùm nào trong nghề. Anh được cho là diễn viên "hoàn mỹ" khi vừa có diễn xuất vừa có khả năng gánh phòng vé lại có đời tư trong sạch và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Những tác phẩm xuất sắc của Hwang Jung Min phải kể đến như: The Battleship Island, Ode to My Father, Veteran, Ode to My Father, Công Tố Viên Bạo Lực và gần đây nhất là 12.12: The Day - bộ phim giúp anh được vinh danh Ảnh đế tại Baeksang 2024.

