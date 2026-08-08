Bom tấn 13.100 tỷ đang làm cả cõi mạng chấn động: Xem đến đâu choáng đến đấy, nhìn tên ekip biết tuyệt phẩm

Trailer của bom tấn 13100 tỷ đồng đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mê phim.

Ngay sau khi được công bố, trailer của phim đã thu hút sự chú ý nhờ hàng loạt khung hình có quy mô cực kỳ hoành tráng. Từ những cung điện đồ sộ, chiến trường rộng lớn cho tới các phân cảnh mang màu sắc thần thoại, Ramayana tạo cảm giác thực sự choáng ngợp, gần như đưa mắt đến đâu cũng có thứ để người xem phải trầm trồ.

Cho những ai chưa biết, Ramayana là dự án điện ảnh đắt giá nhất lịch sử Ấn Độ. Bộ phim được chia thành 2 phần với tổng ngân sách ước tính lên tới khoảng 500 triệu USD, tương đương khoảng 13.100 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ, ngay cả ở kinh đô điện ảnh Hollywood cũng không có nhiều thương hiệu phim được đầu tư khủng khiếp tới vậy.

Từ trang phục đến bối cảnh của Ramayana đều đậm mùi tiền.

Trailer của bom tấn Ramayana

Đặc biệt, Ramayana còn được thực hiện hướng tới trải nghiệm màn ảnh rộng với định dạng IMAX, cho thấy tham vọng biến thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ thành một đại cảnh điện ảnh thực sự. Có ngân sách khổng lồ, Ramayana cũng sở hữu ê-kíp xứng tầm. Phim do Nitesh Tiwari đạo diễn, người đứng sau thành công rực rỡ của Dangal - tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử Ấn Độ.

Phần kỹ xảo của dự án có sự tham gia của DNEG, công ty VFX hàng đầu thế giới từng đứng sau hàng loạt bom tấn Hollywood và giành nhiều giải Oscar với những tác phẩm đình đám như Dune, Interstellar hay Blade Runner 2049. Đây cũng là một trong những lý do khiến phần hình ảnh của Ramayana nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ những thước phim đầu tiên.

Bộ phim mang đến một bầu không khí cực kỳ hùng tráng.

Kỹ xảo của bom tấn 13100 tỷ thực sự là quá đỉnh.

Về nội dung, Ramayana được chuyển thể từ sử thi Sanskrit cùng tên của Valmiki, một trong những tác phẩm có vị trí đặc biệt quan trọng trong văn hóa Ấn Độ. Câu chuyện xoay quanh Rama, vị hoàng tử chính trực và là người thừa kế ngai vàng của vương quốc Ayodhya. Sau quá trình rèn luyện dưới sự chỉ dẫn của hiền triết Vishvamitra, Rama chứng minh cả sức mạnh lẫn phẩm chất của mình và sau đó kết duyên với công chúa Sita.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi hoàng hậu Kaikeyi yêu cầu Rama phải từ bỏ quyền kế vị và chịu cảnh lưu đày suốt 14 năm. Chấp nhận số phận, Rama rời khỏi hoàng cung cùng Sita và người em trai trung thành Lakshmana. Cuộc sống lưu đày của họ sau đó bị phá vỡ khi Ravana, vị vua hùng mạnh của Lanka, lập mưu bắt cóc Sita. Chính biến cố này mở đầu cho hành trình tìm kiếm người vợ bị bắt đi của Rama, đồng thời đẩy câu chuyện tiến tới một cuộc đại chiến mang quy mô thần thoại giữa những thế lực hùng mạnh.

Với kinh phí chưa từng có, ê-kíp kỹ xảo đẳng cấp thế giới và một trong những thiên sử thi nổi tiếng nhất Ấn Độ làm nền tảng, Ramayana đang được kỳ vọng trở thành bom tấn đưa điện ảnh Ấn Độ lên một quy mô hoàn toàn mới.