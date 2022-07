BOBAPOP mở rộng không gian mang thời trang vào thế giới trà sữa, sắp trở thành điểm check-in cho những bộ ảnh triệu like

Bobapop vốn đã gắn bó với giới trẻ Việt Nam gần chục năm nay. Hình ảnh thân quen của chú chó trên ly trà và hương vị trà sữa Đài Loan ngọt ngào đã đi vào tâm trí nhiều người. Có thể nói trà sữa BOBAPOP là thức uống gắn liền với nhiều kỷ niệm. Qua bao năm, BOBAPOP luôn tươi mới và sáng tạo để mang đến nhiều trải nghiệm thú vị hơn cho giới trẻ. Minh chứng mới nhất là gần đây BOBAPOP đã "chơi lớn" mở rộng quy mô cửa hàng cực lớn gần khu vực Ngã 6 Nguyễn Tri Phương, để chiều lòng fan hâm mộ Sài Gòn đồng thời có một ý tưởng không gian cực kỳ thú vị là:



Mang thời trang vào thế giới trà sữa

Đã là một cái tên quen thuộc trong lòng team trà sữa nay BOBAPOP tiếp tục làm team sống ảo điêu đứng với không gian cửa hàng trà sữa có 1-0-2. Vẫn kiên trì với phong cách chuẩn ngầu đã chọn, BOBAPOP thổi một luồng gió mới vào thế giới trà sữa bằng sự kết hợp đầy cảm hứng của thời trang và những phụ kiện hypebeast. Nổi bật với gam màu xanh lá, màu trendy nhất của năm 2022, mỗi góc nhỏ trong cửa hàng đều được BOBAPOP chăm chút, tận dụng trở thành không gian sống ảo với thiết kế hiện đại, đèn led được kết hợp đậm chất gen Z, hứa hẹn mang đến những bộ ảnh đậm chất trẻ, bất chấp mọi khung hình.

Vẫn giữ "linh hồn" của BOBAPOP, không gian cửa hàng tiếp tục sử dụng tông màu chủ đạo: Xanh, xám và cam, ba gam màu hot trend và cá tính mà rất nhiều bạn trẻ yêu thích kèm theo biểu tượng của nhãn hàng là hình chú chó BOBAPOP cực kỳ cool ngầu, phá cách một chút, các thiết kế thêm vào bức tường nhà BOBAPOP những câu nói đậm chất "giới trẻ", vài câu tuyên ngôn đầy khí chất và một câu signature cực hay ho khiến ai cũng phải gật gù: "Good guy goes to heaven, bad guy goes to BOBAPOP."

Bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, BOBAPOP với diện mạo mới đã có một ý tưởng "lột xác" vô cùng táo bạo. Theo đó, thế giới trà sữa BOBAPOP lần đầu tiên sẽ xuất hiện những bộ sưu tập ấn tượng theo phong cách Hypebeast vô cùng bắt mắt. Chỉ cần bước vào BOBAPOP gọi một ly trà, bạn có thể "chết mê" như lạc vào một sân khấu thời trang, nơi những bộ cánh đang chuẩn bị lên sàn diễn. Thổi bùng cảm hứng thời trang ngay tại thế giới trà sữa, BOBAPOP hứa hẹn mang đến thật nhiều điều thú vị và trải nghiệm tuyệt vời hơn cho giới trẻ. Đây cũng sẽ là nơi khơi nguồn những ý tưởng, kích thích óc sáng tạo cho các bạn đang muốn refresh, đổi mới bản thân và công việc.

Không gian trà sữa mang đậm tính thời trang với thức uống quen mà lạ

Trà sữa Trân châu huyền thoại của BOBAPOP vẫn luôn là best seller trong menu đa dạng món của BOBAPOP. Với sự ra mắt của cửa hàng mới lần này, menu BOBAPOP sẽ có một vài thay đổi để có thể mang đến HƠN 80 sự lựa chọn cho khách hàng, phù hợp khẩu vị giới trẻ hiện nay. Cụ thể, một số hương vị phải nhắc tên như là:

- Trà sữa trân châu BOBAPOP là vị luôn được các bạn trẻ quan tâm và yêu thích. Vị ngọt nhẹ, thơm trà hòa với vị béo ngọt của sữa cùng trân châu dai dai ngon giòn khó cưỡng.

- Trà sữa socola: Đăng đắng, ngọt ngào, lạ hơn so với những loại khác, trà sữa socola được nhiều bạn trẻ có "gu mặn" cực kỳ yêu thích.

- Trà đào BOBAPOP: Dành cho những ai thích hương vị thanh dịu với vị ngọt tự nhiên của đào. Trong những hè oi bức để xua tan cái nóng trong cơ thể mình thì trà đào BOBAPOP là nhất.

Ngoài ra, có thêm sự lựa chọn với trà sữa gạo nâu, Trà sữa trà hoa lục trà, Trà thanh xuân và các foam sủi bọt cực béo ngậy. Vẫn là Trà sữa trân châu nhưng trà sữa ở BOBAPOP này lạ lắm. Giữa không gian thời trang, cảm giác ly trà sữa rất khác, cực ngon và đầy cảm hứng, kích thích sự năng động, sáng tạo và yêu đời của giới trẻ.

Rộng rãi hơn cho những bữa tiệc trà sữa đầy tiếng cười

Nhiều bạn ở Sài Gòn đã phải gato với dân Hà Nội vì không gian của BOBAPOP Sài thành hơi nhỏ, còn ở Hà Nội, không gian rộng rãi, thoải mái bao phủ là một bầu không khí tươi mới, thoáng mát. Nhưng giờ đây, quy mô mới của không gian BOBAPOP Sài Gòn sẽ khiến các bạn phải trầm trồ. Toạ lạc hoành tráng trên con đường Ngô Gia Tự, BOBAPOP sẽ mang đến cả thiên đường trà sữa cho những bữa hội tụ bạn bè bao vui nhộn. Khỏi lo về không gian nữa, bạn chắc chắn sẽ tìm được hàng loạt vị trí ngồi ưng ý, chất ngất để ghi lại những khoảnh khắc thưởng thức trà sữa tuyệt vời cùng bạn bè.

Ngoài ta, với thiết kế gần gũi, tạo những khoảng riêng cho từng nhóm bạn, đơn giản, trẻ trung, bạn có thể thoải mái chọn lựa ngồi bệt để tha hồ đùa nghịch cười ngả nghiêng hoặc ngồi ghế làm việc và cả những góc riêng siêu đẹp để hẹn hò, sống ảo, chụp ảnh thời trang. Mỗi góc đều có chất riêng và khiến bạn vô cùng yêu thích.

Thông tin chi tiết xem tại: LINK

https://kenh14.vn/bobapop-mo-rong-khong-gian-mang-thoi-trang-vao-the-gioi-tra-sua-sap-tro-thanh-diem-check-in-cho-nhung-bo-anh-trieu-like-20220716213121317.chn