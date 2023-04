Bộ Y tế khuyến cáo tiêm phòng

Đã hơn 3,5 tháng Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 43.186 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc.

Đánh giá về tình hình dịch COVID-19 hiện nay, GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nhận định dịch COVID-19 tại Việt Nam có thể gia tăng trong thời gian tới nhưng dịch vẫn đang được kiểm soát. Dịch có thể đi theo kịch bản dù có các biến thể phụ nhưng vẫn ổn định, tiến tới có thể trở thành bệnh có thể mắc, có thể nhập viện, có thể tử vong, đặc biệt trên đối tượng nguy cơ cao nhưng không làm xáo trộn xã hội. Tuy nhiên, GS Lân cũng lưu ý theo dự báo của các nhà khoa học và Tổ chức Y tế thế giới, virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại.

Để dịch bệnh không ảnh hưởng đến cuộc sống, các địa phương cần rà soát lại đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…), thực hiện tiêm phòng đủ liều, đúng lịch nhằm giảm nguy cơ nhập viện, trở nặng, tử vong, tránh quá tải hệ thống y tế. Ông Lân cho biết hiện nước ta chưa thay đổi khuyến cáo về tiêm vắc-xin COVID-19. Vắc-xin vẫn là biện pháp hiệu quả, tăng miễn dịch với biến chủng Omicron, ngăn nguy cơ bệnh diễn biến nặng và tử vong. Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người có nguy cơ cao khi đến nơi đông người, môi trường ít thông thoáng nên đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Trước diễn biến trên của dịch bệnh, một số địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn tỉnh sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị, phương tiện, bảo đảm thường trực 24/24 để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu của người dân. Đồng thời, sẵn sàng bố trí khu vực cách ly, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19. Song song đó, củng cố các trạm y tế lưu động để bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở nhằm giảm thiểu tỉ lệ tử vong người mắc COVID-19.

Trong khi đó, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa chỉ đạo sở, ngành, quận, huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Đồng thời, các địa phương rà soát, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc-xin COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao. Riêng Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.