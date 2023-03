Xúc động người cha chạy xe ôm dành tiền đưa con đi tiêm vắc xin HPV

Chiều 15/3, ông Nguyễn Phước Hải (ngụ Tân Bình, TP.HCM) đưa con gái 22 tuổi đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ tiêm vắc xin phòng HPV. Vẫn mặc trên người chiếc áo tài xế xe ôm công nghệ và đội nón bảo hiểm đã sờn quai. Ông Hải cho biết hai năm nay do vợ đang điều trị ung thư nên ông chăm chỉ chạy xe ôm để có thêm chi phí vừa chăm vợ, vừa nuôi con. Con gái ông hiện là sinh viên năm cuối tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.



Ông Nguyễn Phước Hải để dành tiền từ những cuốc xe ôm để đưa con gái đi tiêm phòng HPV. Ảnh: Nguyên An

Ông Hải kể: "Vợ tôi đang mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Bác sĩ nói đây là bệnh có khả năng di truyền mà hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái nên lo lắng lắm. Bác sĩ khuyên tôi nên tiêm phòng HPV sớm cho cháu nhưng thời điểm đó vắc xin còn khan hiếm, bây giờ nghe tin VNVC đã có vắc xin HPV đầy đủ nên tôi ráng "cày cuốc" đưa con đến tiêm loại tốt nhất để con không vì hoàn cảnh gia đình mà chịu thiệt thòi".



Ngồi bên cạnh cha, Nguyễn Khanh (22 tuổi, con gái ông Hải) rướm nước mắt: "Em thường đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ nhưng hiện giờ phải tập trung hoàn toàn cho việc học vì năm nay là năm cuối. Thương cha mẹ vất vả nên em luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm ra trường đi làm phụ giúp gia đình. Hôm nay cha nói phải đến VNVC tiêm bằng được loại vắc xin HPV tốt nhất vì cha cũng thường chở các bạn trẻ đến đây tiêm HPV, em rất cảm động".

Ở băng ghế chờ trước phòng tiêm, ông Hải ngóng chờ đến lượt con gái được tiêm vắc xin HPV. Ảnh: Nguyên An

Nguyễn Khanh được cha đưa đến VNVC tiêm vắc xin phòng HPV. Ảnh: Nguyên An

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm chủ yếu do virus HPV gây nên, đe dọa sức khỏe và cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn phụ nữ trên thế giới mỗi năm. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, thế giới có khoảng 500.000 ca mắc mới ung thư cổ tử cung, trong đó khoảng 250.000 ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, số liệu được công bố vào năm 2018 có khoảng gần 4.200 ca mắc mới ung thư cổ tử cung và có hơn 2.400 ca tử vong vì căn bệnh này.

Nhiều nghiên cứu đã công bố có hơn 40 chủng virus HPV (Human Papilloma Virus) gây các bệnh lý u nhú ở người, đặc biệt là gây các bệnh lý ung thư nguy hiểm trong đó chủ yếu gây bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo ở nữ. HPV cũng gây ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, mụn cóc sinh dục, sùi mào gà ở cả hai giới (nữ giới và nam giới); và gây ung thư dương vật ở nam giới.

"Bệnh do HPV diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu đặc trưng ở giai đoạn đầu nên rất khó nhận biết. Khi ở giai đoạn muộn, bệnh khó điều trị và tỷ lệ di căn cao. HPV có đường lây rất đa dạng, có thể lây qua tiếp xúc da, dùng chung khăn tắm hoặc đồ lót, quan hệ tình dục không an toàn, trong gia đình có tiền sử mắc bệnh do HPV thì người thân cũng tăng nguy cơ mắc bệnh… do đó bất kể ai cũng có nguy cơ nhiễm HPV, kể cả trẻ em chưa từng có hoạt động quan hệ tình dục. Hiện nay biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vắc xin phòng HPV"- BS.CKI Bạch Thị Chính nhấn mạnh.

Ở bàn theo dõi sau tiêm chủng, ông Hải luôn theo sát con gái. Ảnh: Nguyên An

Theo bác sĩ Chính, vắc xin Gardasil và Gardasil 9 được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn hàng đầu thế giới Merck Sharp and Dohm (Mỹ) thường xuyên khan hiếm do nhu cầu sử dụng rất cao trên toàn thế giới, đặc biệt là mới đây vắc xin thế hệ mới Gardasil 9 đã mở rộng chỉ định bảo vệ rộng hơn bởi 9 chủng HPV cho cả nam giới và nữ giới phòng hiệu quả các bệnh lý ung thư nguy hiểm do virus HPV gồm: ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, ung thư âm đạo/ âm hộ, ung thư dương vật, mụn cóc sinh dục,...

Hiện nay, vắc xin Gardasil và Gardasil 9 đã được cung ứng đầy đủ tại Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đem lại cơ hội cho nhiều trẻ em và người lớn được sớm tiếp cận với vắc xin, tiêm chủng phòng bệnh hiệu quả, bảo vệ cá nhân và cộng đồng khi tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng được nâng lên cao. Đặc biệt kể từ khi cung ứng đầy đủ cùng lúc cả 2 loại vắc xin quan trọng này, mỗi ngày VNVC đón tiếp hàng nghìn trẻ em và người lớn, đặc biệt trong số đó có cả du học sinh, Việt kiều, người nước ngoài… đến tiêm hai loại vắc xin này.

Theo khuyến cáo, vắc xin Gardasil (phòng 4 chủng HPV là 6, 11, 16, 18) được tiêm cho trẻ em gái và phụ nữ, vắc xin Gardasil 9 (phòng 9 chủng HPV là 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58) được tiêm cho cả trẻ em trai, trẻ em gái, thanh niên nam nữ. Cả hai loại đều chỉ định tiêm trong độ tuổi từ 9 - 26 tuổi bất kể đã có quan hệ tình dục, đã nhiễm HPV hoặc đã sinh con hay chưa. Việc thực hiện tiêm phòng vắc xin HPV càng sớm thì hiệu quả miễn dịch sẽ càng cao.