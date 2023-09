Bỏ túi bí kíp phối đồ đen siêu chất từ Hoa hậu Tiểu Vy

Sắc đen đâu chỉ có "cool ngầu"

Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy được khen ngày càng nhuận sắc, có sự thay đổi về mặt hình ảnh theo hướng gợi cảm, trưởng thành. Sở hữu gương mặt khả ái có nét độc đáo riêng, cô được bình chọn là nàng hậu đẹp nhất trong số các Hoa hậu đã đăng quang tại Việt Nam.

Sau 5 năm đăng quang, phong cách thời trang của Tiểu Vy có sự thay đổi rõ rệt. Thời điểm trước khi thành Hoa hậu Việt Nam, cô nàng chuộng các bộ đồ tối giản, màu trung tính, ít chi tiết có phần hơi đơn điệu. Phong cách này tuy giúp người đẹp trẻ trung đúng độ tuổi nhưng không mang đến nhiều sự ấn tượng. Kể từ khi giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu gốc Quảng Nam hướng tới hình ảnh trưởng thành với các bộ cánh gợi cảm hơn. Những chiếc váy ôm sát, cắt xẻ, thiết kế độc đáo và đặc biệt là màu đen được Tiểu Vy ưu tiên lựa chọn để xuất hiện tại các sự kiện, trong các bộ ảnh thời trang và cả cuộc sống thường ngày.

Tiểu Vy biến hóa siêu chất cùng sắc đen huyền bí

Xuất hiện trong bộ ảnh mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy biến hóa đa dạng với sắc đen huyền bí, mang tới định nghĩa khác cho màu sắc vốn luôn bị đóng khung là "cool ngầu". Cô diện áo croptop cúp ngực kết hợp chân váy sequin bó sát phối cùng găng tay lưới đính đá sexy, vòng cổ layer nhiều tầng, túi xách mini thời thượng và đôi cao gót mũi nhọn cổ điển vừa khoe đôi chân thẳng tắp, vừa tạo sự hài hòa cho cả set đồ vốn đã quá "chặt chém".

Hóa thành "It Girl" chính hiệu nhờ lối mix-match siêu chất

Đi cùng bộ cánh đen sang trọng, gợi cảm nhưng vẫn nổi bật sự trẻ trung, năng động và có "chất riêng" của mình, nàng hậu chọn bạn đồng hành là chiếc Yamaha Grande Hybrid màu bạc thời thượng.

Tiểu Vy chuẩn "It Girl" bên chiếc Yamaha Grande Hybrid của mình

Vốn là một "It Girl" chính hiệu nên phương tiện di chuyển của Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng phải đáp ứng tiêu chí thời trang và sành điệu. Tiểu Vy "kết thân" với chiếc xe Grande Hybrid nhà Yamaha bởi xe sở hữu thiết kế hài hoà giữa cổ điển - hiện đại. Yamaha Grande Hybrid có đường cong duyên dáng toát lên vẻ quyến rũ, thanh lịch, tao nhã nhưng vẫn rất năng động. Tất cả những điểm nổi bật trong thiết kế ấy đã tôn lên vẻ đẹp vượt thời gian của xe cũng như người lái.

Ngoài ra, tính ứng dụng cao của Grande Hybrid cũng là đặc điểm mà người đẹp 10x không thể ngó lơ. Yamaha Grande Hybrid có kích cỡ nhỏ gọn, phù hợp dáng người nên quá trình điều khiển xe rất dễ dàng và an toàn.

Yamaha Grande Hybrid có kích cỡ nhỏ gọn, phù hợp dáng người

Một điểm đặc biệt khiến nàng hậu Gen Z hoàn toàn đổ gục trước Grande chính là công nghệ xịn sò, tân tiến tích hợp cùng xe. Yamaha Grande Hybrid được trang bị hệ thống động cơ Blue Core Hybrid 125cc với hệ thống trợ lực điện (Hybrid) kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơ. Khối động cơ được làm mát bằng không khí đem tới hiệu suất vận hành tối ưu và siêu tiết kiệm nhiên liệu - chỉ với mức tiêu thụ 1.66 lít/100km - là xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu số 1(*) Việt Nam.

Thông thường, Tiểu Vy hay mang theo rất nhiều vật dụng cá nhân bởi tính chất quay chụp nhiều. Nhờ Yamaha Grande Hybrid sở hữu chiếc cốp siêu rộng (tới 27L), cô gái của chúng ta có thể mang "cả thế giới" mà không sợ bỏ sót hay thiếu đồ. Thêm vào đó, Grande Hybrid cũng được trang bị rất nhiều tiện ích hiện đại như: hệ thống khóa thông minh Smartkey, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Start & Stop System), hệ thống chống bó cứng phanh ABS… Tất cả những trang bị này giúp hành trình di chuyển của Tiểu Vy an toàn và an tâm hơn.

Grande Hybrid sở hữu công nghệ tân tiến khiến Tiểu Vy vô cùng hứng thú

Nàng hậu chia sẻ mình còn rất thích ứng dụng Y-Connect được tích hợp trên Yamaha Grande Hybrid. Ứng dụng giúp Tiểu Vy nhận được mọi thông báo, cuộc gọi điện thoại cũng như các thông báo về khuyến nghị bảo dưỡng, thay dầu, tiêu thụ nhiên liệu… Chính sách Giao hàng nhanh (Same day - Next day) cũng hỗ trợ đắc lực cho người đẹp 10x trong việc sửa chữa và bảo dưỡng xe. Với chính sách này, khi khách hàng đặt phụ tùng trước 12 giờ trưa, sản phẩm sẽ được giao ngay trong ngày. Còn đối với những khách hàng đặt phụ tùng sau 12 giờ, sản phẩm sẽ được giao ngay vào ngày hôm sau. Nhờ vậy, cô nàng tiết kiệm cả về thời gian lẫn chi phí so với trước.

(*) Dựa trên Thông tin thống kê, phân tích của công ty Celadon trên Dữ liệu được thống kê, phân tích từ danh sách về mức tiêu hao nhiên liệu của 509 mẫu xe tay ga đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố (tính đến ngày 28.3.2023).