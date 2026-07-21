Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967 để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chiều ngày 21/7, theo thông tin từ Fanpage Thông tin Chính phủ cho biết, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A - cơ sở quân y từng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

“Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A” do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Theo đó, Bệnh viện K76A được xác định từng đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy (trước năm 1975), thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 1/7/2025, nay là xã Hòa Hiệp, TP.HCM.

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Trong giai đoạn hoạt động, bệnh viện là nơi tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị, gồm Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 thuộc lực lượng bộ đội địa phương; Đoàn 10 - Khu Rừng Sác cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.

“Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A” do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin, tư liệu nào liên quan đến Bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965 - 1967, hãy chia sẻ với cơ quan chức năng.

Các thông tin cần tìm bao gồm vị trí bệnh viện, khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc bất kỳ ký ức nào liên quan đến quá trình hoạt động của Bệnh viện K76A.

Theo Ban tổ chức, mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ hay một chi tiết tưởng chừng đã cũ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp xác định vị trí an táng, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình sau nhiều thập kỷ.

Những cá nhân có thông tin liên quan được đề nghị liên hệ với Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp ( email: Khuehang0707@gmail.com, SĐT: 0332.339.332) , để cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.