Bộ sưu tập điện thoại của Han So Hee, có Samsung nhưng không đáng kể, iPhone mới là chân ái!

Han So Hee đang làm tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc sau khi chuyện tình tay ba giữa cô và tài tử Ryu Jun Yeol, nữ diễn viên Hyeri được "khui ra".

Trước khi xảy ra lùm xùm đời tư, Han So Hee luôn nhận được nhiều lời khen ngợi bởi phong cách cá tính, gout thời trang sang xịn mịn. Các item nữ diễn viên sử dụng luôn được chú ý, thậm chí tạo trào lưu.

Trên tài khoản Instagram, ngôi sao Nevertheless và My Name luôn được bắt gặp với loạt ảnh check-in cùng với điện thoại iPhone của Apple. Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên có đam mê với món đồ “nhà Táo”.

Từ iPhone 5s, iPhone 8 Plus màu đen, iPhone X, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12,... loạt điện thoại mà Han So Hee sử dụng theo năm tháng luôn là sản phẩm từ Apple. Trong một vài bài đăng hiếm thấy trên Instagram, nữ diễn viên mới sử dụng Galaxy Z Flip của Samsung.

iPhone 5s màu đen từng được Han So Hee sử dụng

iPhone 8 Plus màu đen cũng từng xuất hiện không ít lần trên Instagram của cô nàng

Nữ diễn viên cũng khá chăm thay phụ kiện ốp lưng cho máy

Mẫu điện thoại được Han So Hee chăm sử dụng tiếp theo là iPhone X

Cô nàng mang chiếc điện thoại này checkin ở bất cứ đâu

iPhone 11 với màu tím bắt mắt không lẫn vào đâu

iPhone 12 Pro Max cũng xuất hiện trong danh sách bộ sưu tập của nữ diễn viên My Name

iPhone 13 màu hồng cũng được cô nàng trưng dụng để selfie sống ảo

Hiếm thấy lắm, danh sách này mới có sự xuất hiện của Galaxy Z Flip từ Samsung

Những ngày qua, nữ diễn viên hứng nhiều gạch đá từ dư luận khi được cho là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm, bị phát hiện nói dối…

Vụ việc bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng đăng vào 15/3. Người này khẳng định nhìn thấy Ryu Jun Yeol và Han So Hee tại bể bơi ở một khách sạn của Hawaii. Khi đó, Han So Hee phủ nhận việc hẹn hò, trong khi Ryu Jun Yeol từ chối trả lời.

Han So Hee và bạn trai Ryu Jun Yeol

Câu chuyện bắt đầu được chú ý khi Lee Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol, bỏ theo dõi bạn trai cũ, đồng thời đăng một bức ảnh chụp phong cảnh kèm chú thích: "Thú vị quá" lên Instagram. Bài viết của Hyeri làm dấy lên nhiều nghi vấn. Tới chiều 15/3, khi bị nghi ngờ chen vào mối quan hệ của đàn anh, Han So Hee lên tiếng phủ nhận.

Nhưng chỉ sau đó một ngày, Han So Hee bất ngờ thừa nhận đang hẹn hò với Ryu Jun Yeol, gửi lời xin lỗi đến Hyeri. Việc liên tục đưa ra những phát ngôn xốc nổi, không đồng nhất khiến hình ảnh nữ diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo truyền thông xứ Hàn, Han So Hee đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn trong sự nghiệp. Nếu nữ diễn viên không khéo léo xử lý, cô sẽ mất đi một lượng người hâm mộ lớn và sự nghiệp diễn xuất bị ảnh hưởng.