Bỏ qua sao được khi "Đêm diệu kỳ" Crysmas sẽ thắp sáng mùa Giáng sinh năm nay

Ngay từ khi hé lộ những thông tin đầu tiên về "Tiger Crysmas show - Đêm nhạc diệu kỳ", người hâm mộ đã đứng ngồi không yên bởi trước đó, câu chuyện điều diệu kỳ sẽ xuất hiện khi 6.999 viên pha lê của cây thông Crysmas được đam mê thắp sáng đã liên tục lan truyền khắp cõi mạng. Chính vì lẽ đó, càng gần Giáng sinh, sức nóng của chương trình đặc biệt này ngày càng tăng cao. Cùng điểm qua 3 điều kỳ diệu sẽ chờ đợi người hâm mộ tại show diễn hoành tráng nhất ngày Giáng sinh ( 24.12) tới tại Royal City (Hà Nội) nhé.



Cây thông pha lê Tiger Crysmas đang trở thành tâm điểm bàn luận trong suốt mùa lễ này với hàng loạt điều bất ngờ được Tiger Crystal nhá hàng qua mỗi ngày.

Không gian thưởng thức âm nhạc chuẩn nhạc kịch châu Âu được kết hợp với hơi thở hiện đại và sôi động



Cứ mỗi dịp Giáng sinh cận kề là những giai điệu của "All I want for Christmas" hay "Jingle bell" sẽ vang lên khắp mọi nẻo đường. Thì nay, tại "Tiger Crysmas show - Đêm nhạc diệu kỳ", những ca khúc huyền thoại của Giáng sinh sẽ được phù phép dưới bàn tay chỉ đạo của "Phù thủy âm nhạc" onionn. cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng đỉnh cao, mang đến một phiên bản mới chuẩn 3 đã: "đã tai", "đã mắt" và "đã cái nư" đảm bảo khuấy động không gian của toàn bộ Royal City.

Dưới bàn tay chỉ đạo của "Phù thủy âm nhạc" onionn., "Tiger Crysmas show - Đêm nhạc diệu kỳ" sẽ tạo ra những phép màu của âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn.

Đặc biệt, theo tiết lộ từ ban tổ chức, "Tiger Crysmas show - Đêm nhạc diệu kỳ" sẽ mang đến một sự kết hợp "tưởng không hợp mà hợp không tưởng" của "giọng ca mật ngọt" Suni Hạ Linh, "ngôi sao triệu view" MIN và Rapper tài năng R.TEE tới với người hâm mộ. Cùng chờ đón xem màn kết hợp của bộ ba nghệ sĩ trẻ đa tài này sẽ mang đến điều bất ngờ gì nhé.



Sân khấu hoành tráng dưới cây thông pha lê đam mê khổng lồ

Sau màn "ra mắt" đầy "áp phê" của cây thông pha lê khổng lồ cao 25 mét khiến dân tình dần dần suốt hai tuần qua thì giờ đây Tiger Crystal đã "gia tăng lực chiến" cho sân khấu của "Tiger Crysmas show - Đêm nhạc diệu kỳ" với độ khủng nhân đôi và quyết tâm biến chương trình lần này trở thành một kiệt tác trình diễn mang lại một trải nghiệm như được bước vào xứ sở của những điều diệu kỳ. Dưới chân cây thông đang dần bừng sáng bởi đam mê bùng cháy, từng trường đoạn trong câu chuyện của Tiger Crysmas show sẽ được kể lại với sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng, chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.

Sân khấu của Tiger Crysmas show sẽ được tiếp thêm lực chiến đảm bảo mang đến những trải nghiệm thăng hoa cho người hâm mộ.

Đón chờ khoảnh khắc "điều diệu kỳ" được tạo nên từ chính đam mê của bạn



Và cuối cùng, khoảnh khắc mà cộng đồng đam mê vô cùng hào hứng đón chờ chính là giây phút 6.999 viên pha lê bừng sáng và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nếu như Giáng sinh truyền thông, ta thường hay "chờ sự hồi đáp" từ những điều ước bên cây thông thì nay những người theo hệ đam mê có thể "gửi tín hiệu tới vụ trụ" thông qua cây thông pha lê Crysmas và cùng nhau làm nên điều kỳ diệu đặc biệt nhất mùa lễ năm nay.

Ngay khi 6.999 viên pha lê đam mê được thắp sáng, điều diệu kỳ sẽ xảy ra trong "Tiger Crysmas show - Đêm nhạc diệu kỳ" tại Royal City (Hà Nội)