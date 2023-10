Bỏ phố về Đà Lạt: Từng làm ngân hàng 7 năm cũng không tìm được việc, lương thấp nhưng chi phí sinh hoạt không hề rẻ

Hiện nay, trên MXH có ý kiến cho rằng nếu bỏ phố về Đà Lạt sinh sống, sẽ rất khó tìm việc đặc biệt là công việc văn phòng. Hơn thế nữa, chi phí sống ở Đà Lạt ngày càng đắt hơn so với trung bình thu nhập do đây là thành phố du lịch. Cùng gặp 2 bạn trẻ đã chuyển đến Đà Lạt sống một thời gian để có cái nhìn rõ nhất:

- Tâm Thương, sinh năm 1998, hiện đang làm freelance và đã chuyển đến Đà Lạt sống 1,5 năm.

- Ngọc Dung, sinh năm 1993, hiện đang làm chủ quán cà phê và chuyển về Đà Lạt từ đầu năm 2021.

Khó tìm việc văn phòng ở Đà Lạt, chi phí sinh hoạt ngang thành phố lớn

Trước đó, Tâm Thương có công việc văn phòng ổn định, sếp tốt, đồng nghiệp dễ mến ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì cảm thấy không còn phù hợp với nóng, ồn ào và khói bụi nơi này nên đã quyết định rẽ hướng.

Bên cạnh đó, công việc freelance không gò bó về thời gian và địa điểm làm việc. Do vậy, cô bạn quyết định rời TP Hồ Chí Minh để đến một nơi với lối sống phù hợp hơn. Và Đà Lạt là lựa chọn của Tâm Thương.

Sau một thời gian sinh sống nơi đây, theo Tâm Thương, ưu điểm của Đà Lạt là môi trường sống tốt, khí hậu mát mẻ và dễ chịu. Cơ sở vật chất không quá hiện đại như những thành phố lớn nhưng vừa đủ đáp ứng mọi nhu cầu của cô bạn.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ở đây khá đắt đỏ đối với cô bạn. “C hi phí sinh hoạt với mình là khá cao. Mỗi tháng ở Đà Lạt, mình chi tiêu trung bình 10 triệu, cao hơn 2-3 triệu so với lúc mình còn ở TP Hồ Chí Minh. Hai chi phí đắt đỏ nhất là thuê phòng và ăn uống. Mình thường ăn ngoài 50%, tiền ăn mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng. Mình ở chung với bạn, chi phí căn hộ mini 1 phòng ngủ ở trung tâm là 3 triệu/tháng/người. Không đắt so với TP Hồ Chí Minh nhưng khá cao so với mức thu nhập trung bình nơi đây”.

Theo Tâm Thương, hiện nay tìm việc ở Đà Lạt khá khó khăn. Sau một thời gian sống ở Đà Lạt và trò chuyện với những người sống và làm việc ở đây, cô bạn thấy mức thu nhập bình quân của họ khá thấp, trong khi chi phí sống lại khá đắt đỏ. Đà Lạt chủ yếu phát triển mạnh ở 2 lĩnh vực du lịch (khách sạn, nhà hàng, quán cafe,...) và nông nghiệp. Do vậy, công việc không đa dạng, việc tìm việc ở các lĩnh vực khác ngoài 2 lĩnh vực trên cũng khó khăn.

“Ví dụ như lĩnh vực marketing mình đang làm, chỉ một vài công ty tuyển dụng. Song, mức lương họ trả lại rất thấp, khoảng 7-9 triệu cho những ai đã có kinh nghiệm 1 năm. Cơ hội phát triển nghề nghiệp ở Đà Lạt cũng thấp. Bởi vì hầu hết các công ty đều là công ty nhỏ hoặc công ty gia đình, không có lộ trình thăng tiến cụ thể”.

Tâm Thương đã chuyển đến Đà Lạt sống 1,5 năm.

Ngọc Dung cũng có cùng quan điểm với Tâm Thương. Cô chia sẻ rằng nếu muốn tìm việc, bạn cần chấp nhận bắt đầu ở một công việc lương thấp hơn, gian nan hơn, mất nhiều thời gian hơn và có thể khác với lĩnh vực trước đó từng làm.



“Mình có 1 người bạn kinh nghiệm hơn 7 năm làm ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh nhưng khi quyết định về Đà Lạt thì mất khoảng nửa năm mới tìm được công việc mới. Lý do ở Đà Lạt rất ít sự lựa chọn phù hợp với những người đã có kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó”.

Theo Ngọc Dung, Đà Lạt phát triển mạnh về du lịch nên dù kinh doanh ngành nghề gì, ngoài khách địa phương, mọi người cũng sẽ có 1 lượng khách du lịch ổn định. Ngoài ra, nếu chọn thị trường ngách để bắt đầu kinh doanh, đây cũng là một lợi thế, giúp bạn đạt được vị trí độc quyền vì rất nhiều ngành nghề sản phẩm mà ở Đà Lạt vẫn còn rất ít người phát triển. Chẳng hạn, mỹ phẩm handmade, túi-ống hút tái sử dụng bảo vệ môi trường, quần áo big size. Tuy nhiên, thị trường đang trong tình trạng bão hoà đối với các ngành du lịch, cafe, nhà hàng, giải trí nên sẽ khó cạnh tranh.

Ngọc Dung

Cần chuẩn bị kế hoạch kỹ càng nếu muốn về Đà Lạt sống

Hiện nay vẫn có rất nhiều người muốn bỏ phố về Đà Lạt làm việc tận hưởng không khí chill chill nơi đây. Theo Ngọc Dung, cô đồng ý cuộc sống ở Đà Lạt thật sự rất thơ và bình lặng. Không xô bồ kẹt xe mỗi buổi sáng, không có cảm giác hối thúc của công việc. Vậy nên cuộc sống ở đây sẽ phù hợp với những người ưa thích lối sống chậm rãi. Nhưng nếu bạn vừa muốn tận hưởng cuộc sống chill chill ở Đà Lạt, vừa muốn phát triển, đối với những bạn muốn kiếm việc làm, không phải tự kinh doanh, để làm giàu ở đây rất khó. Bởi vì loanh quanh Đà Lạt chỉ trồng rau trồng hoa, phục vụ cà phê nhà hàng, buôn bán nhỏ lẻ. Những công việc này thường thu nhập cũng rất thấp.

Đối với Tâm Thương, nếu muốn bỏ phố về Đà Lạt sinh sống cần phải có kế hoạch cụ thể. “Làm công ăn lương sống chill chill qua ngày ở Đà Lạt cũng được, nhưng liệu đó có phải là điều bạn muốn làm cả đời. Mình chọn làm freelancer hay bạn mình chọn làm remote cho những khách hàng, công ty ở khắp nơi (kể cả nước ngoài) - chúng mình thấy được sự phát triển của bản thân nên thấy ổn với lựa chọn này. Nhưng nếu chỉ sống chill chill, mình nghĩ rằng sẽ đến thời điểm cảm thấy bản thân đang dậm chân tại chỗ. Vui đấy nhưng chẳng có mục đích sống nào đủ lớn để nỗ lực và cố gắng”.

Cuộc sống của Tâm Thương ở Đà Lạt

“Về khía cạnh tài chính, nếu như về Đà Lạt và tự kinh doanh, mình nghĩ cần chuẩn bị nguồn tiền phù hợp với quy mô bạn sẽ làm. Tốt hơn hết bạn nên có những công việc online, freelance để duy trì nguồn thu nhập của mình trong thời gian đầu. Về khía cạnh tâm lý, dù thành công hay thất bại, đó cũng là trải nghiệm mà bạn lựa chọn. Hãy học cách chấp nhận và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”, Ngọc Dung chia sẻ.