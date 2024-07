Q18 Quantum Dice: Allegory of the Quantum là dự án thuộc thể loại khoa học viễn tưởng của Viêm Á Luân và Thạch Trí Điền. Mới đây, theo Koreaboo, traier của bộ phim đã chính thức được giới thiệu tới khán giả. Tuy nhiên, đoàn phim lập tức nhận về hàng loạt lời chỉ trích từ netizen vì những scandal thời gian qua của Viêm Á Luân. Trên mạng xã hội X, bài viết giới thiệu phim đã thu hút hơn 400.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận.



Kịch bản Q18 Quantum Dice: Allegory of the Quantum kể về 2 cá thể trí tuệ nhân tạo Kuro và Shiro do tiến sĩ Ke tạo ra. Giữa chúng tốn tại một sợi dây liên kết đặc biệt và dần nảy sinh những cảm xúc như con người. Sau khi chứng kiến điều này, tiến sĩ Ke đã quyết định tiêu diệt cả 2 vì cho rằng thí nghiệm này đã phát triển ngoài sự kiểm soát của mình.



Năm ngoái, Khâu Diệu Lạc tố cáo Viêm Á Luân từng ép buộc mình quan hệ tình dục, quay lén clip nóng khi anh mới 16 tuổi. Đoạn video này sau đó đã bị phát tán trên mạng khiến cuộc sống của Khâu Diệu Lạc đảo lộn, mắc bệnh trầm cảm và phải nghỉ học một thời gian dài. Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận mối quan hệ và là người để để lộ đoạn clip nhạy cảm. Tuy nhiên, anh phủ nhận việc ép buộc bạn trai kém tuổi ngủ với mình. Không lâu sau đó, Khâu Diệu Lạc đã nộp đơn kiện Viêm Á Luân ra tòa.

Bê bối này ảnh hưởng mạnh tới sự nghiệp của Viêm Á Luân, khiến ảnh bị công chúng và nhiều đồng nghiệp tẩy chay kịch liệt. Hồi tháng 5, anh bị kết án 7 tháng tù giam, nhưng được hưởng án treo 3 năm và nộp phạt tiền vì các hành vi ép Khâu Diệu Nhạc quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi thành niên, lén quay video nhạy cảm và phát tán trái phép. Nam diễn viên sau đó phải bán nhà để trả nợ vì không có việc làm, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.

Sự nghiệp giải trí của Viêm Á Luân sụp đổ sau bê bối tình dục với bạn trai cũ.

Một số bình luận của khán giả đòi tẩy chay Q18 Quantum Dice: Allegory of the Quantum:

- Tôi rất muốn ủng hộ Thạch Trí Điền nhưng sẽ không xem dự án này vì sự hiện diện của Viêm Á Luân.

- Đội ngũ sản xuất đã có thể chọn người khác thay thế nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định gắn bó với Viêm Á Luân.

- Kịch bản nghe có vẻ thú vị nhưng tôi sẽ không xem bất kỳ dự án nào của Viêm Á Luân, kẻ đã xâm hại và quay lén trẻ vị thành niên.

- Tôi từng khá thích Viêm Á Luân trước khi những ồn ào nổ ra. Bây giờ thì chắc chắn sẽ không xem.





https://kenh14.vn/bo-phim-nhan-bao-tay-chay-vi-be-boi-xam-hai-va-quay-len-tre-vi-thanh-nien-cua-nam-chinh-20240710155720289.chn