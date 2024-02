Bộ phim được khen "siêu lãng mạn" khiến khán giả mê mẩn, nam chính điển trai còn ngọt ngào quá mức

Eye Love You là bộ phim Nhật Bản (với nam chính là người Hàn Quốc) mới phát hành những tập đầu tiên tại Việt Nam. Phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, dù không được PR rầm rộ nhưng ngay khi lên sóng đã lập tức lọt top 8 tại BXH chương trình truyền hình được xem nhiều nhất Netflix Việt. Phim hiện cũng đang trở thành một hiện tượng nóng tại Hàn Quốc bởi sức hút mạnh mẽ từ nam chính Chae Jong Hyeop.

Thực chất, ngay từ khi bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên tại Nhật, phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Hàn. Bởi lẽ đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử một đài truyền hình tư nhân Nhật Bản chọn diễn viên Hàn Quốc làm nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình dài tập chiếu ở khung giờ vàng. Chưa kể dù là phim Nhật nhưng nó lại đề cập trực tiếp đến ngôn ngữ Hàn, thói quen ăn uống và hẹn hò của người Hàn Quốc thông qua góc nhìn của nam chính Tae Oh.

Ngay từ những tập đầu tiên, khán giả đã vô cùng thích thú với cách biên kịch xây dựng nhân vật Tae Oh, một chàng trai ấm áp, ngọt ngào, đúng chuẩn nam chính trong phim ngôn tình Hàn Quốc. Tae Oh tốt với tất cả mọi người cũng không bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho nữ chính Yury. Trong khi đó, Yury là người có khả năng độc suy nghĩ của người đối diện khi nhìn vào mắt họ. Thế nhưng cô lại không thể đọc được suy nghĩ của Tae Oh, bởi lẽ suy nghĩ đó là bằng... tiếng Hàn. Giữa hai người là chuyện tình vừa lãng mạn vừa đáng yêu, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Bình luận của khán giả: - Mê nam chính quá trời, vừa đáng yêu, vừa ấm áp. - Phim siêu lãng mạn, siêu ngọt luôn, xem anh chị thả thính nhau cực mượt mà tui là người rung động. - Không quen xem phim Nhật tại cách nói chuyện hơi lố ấy nhưng phim này đáng yêu thực sự, Chae Jong Hyeop đỉnh lắm. - Xem phim này đổ luôn Chae Jong Hyeop, tự nhiên muốn đi học tiếng Hàn.

Chae Jong Hyeop gây chú ý bởi sự đáng yêu, ngọt ngào

Một điều thú vị là phim không có phụ đề cho phần độc thoại nội tâm của nam chính, thế nên nếu không biết tiếng Hàn thì khán giả sẽ hoàn toàn giống với nữ chính, không thể hiểu nam chính đang nghĩ gì. Hãng truyền thông Nhật Bản Maidona News gần đây đã đưa tin với tiêu đề "Nhiều người học tiếng Hàn hơn vì họ muốn hiểu nam chính đang nghĩ gì", vậy là đủ hiểu sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tác phẩm này.

Nguồn ảnh: TBS