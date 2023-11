Bộ phim được khen là siêu phẩm cuối năm của nhà đài, cặp chính đẹp ngất ngây ở cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại

Bên cạnh bộ phim My Demon mới lên sóng trên kênh SBS và nhận về nhiều phản hồi tích cực thì màn ảnh Hàn cuối tuần này còn có thêm một tác phẩm mới toanh nữa là Hôn Nhân Hợp Đồng (The Story of Park’s Marriage Contract). Phim phát sóng trên kênh MBC, cùng khung giờ với My Demon và hiện đang ghi nhận rating vượt trội hơn hẳn so với đối thủ đến từ SBS. Hiện tại, rating sau 2 tập đầu của Hôn Nhân Hợp Đồng là 5,9%.

Phim mở màn với cuộc gặp gỡ định mệnh lặp đi lặp lại của Park Yeon Woo (Lee Se Young) và Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) ở thời Joseon. Hai người nhanh chóng vướng phải mối duyên nợ định mệnh và kết hôn. Tuy nhiên ngay đêm tân hôn, Park Yeon Woo đã trở thành góa phụ do bệnh tim của Tae Ha tái phát. Trong lúc đang chìm đắm trong nỗi đau thấu tâm can vì mất chồng, Yeon Woo bị một kẻ giấu mặt bắt cóc và ném xuống giếng. Vào lúc đó, thời gian và không gian bất ngờ ngưng đọng, Yeon Woo thấy một người đàn ông giống hệt Tae Ha dưới nước, chỉ khác về trang phục, đang cố gắng cứu mình. Cô không thể ngờ mình đã xuyên không đến thế kỷ 21.

Thời điểm Tae Ha cứu được Yeon Woo ở bể bơi của khách sạn cũng là lúc anh đang tổ chức một đám cưới hợp đồng vì bị ông nội thúc giục kết hôn. Vì cô dâu bỏ trốn nên Tae Ha bất đắc dĩ "nhờ" Yeon Woo làm đám cưới với mình. Ai mà ngờ Yeon Woo lại chấp nhận lời cầu hôn, do người trước mặt giống hệt vị hôn phu đã mất của cô, hai người lập tức tiến vào lễ đường.

Xem hai tập đầu của Hôn Nhân Hợp Đồng, khán giả bất ngờ bởi diễn biến nhanh đến không tưởng, mới mở mà đã xoáy thẳng vào vấn đề. Hiện tại, phim đang được khán giả và truyền thông Hàn đánh giá rất cao. Trang Naver còn gọi nó là siêu phẩm cuối năm của MBC, sau thành công vang dội từ Người Yêu Dấu mới kết thúc tuần trước.

Đặc biệt, Lee See Young đã thể hiện một màn trình diễn áp đảo xứng danh "nữ thần phim cổ trang" trong tập đầu tiên của bộ phim. Từ cảnh cô đau buồn vì mất chồng trong đêm đầu tiên cho đến khoảnh khắc hoảng loạn, tuyệt vọng vì bị bắt cóc, chiều sâu tâm lý của người nhân vật đã được cô nắm bắt và diễn tả một cách sống động. Bae In Hyuk cũng chứng tỏ kỹ năng diễn xuất đáng tin cậy của mình khi vào vai Kang Tae Ha ở hai thời đại khác nhau. Hơn hết, cặp đôi này quá đẹp khi xuất hiện bên cạnh nhau, dù là ở tạo hình cổ trang hay hiện đại.

