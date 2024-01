Bộ phim “cuốn hút khó cưỡng” vì màn cảnh cáo tiểu tam cực rối não, kịch tính khác xa phim của Park Min Young

Một Chương Hạnh Phúc (My Happy End) là bộ phim khai thác chủ đề ngoại tình, báo thù tiểu tam hiện đang lên sóng trên kênh TV Chosun của Hàn Quốc. So với hai bộ phim cùng đề tài khác là Nhạc Trưởng Maestra của Lee Young Ae và Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi của Park Min Young thì Một Chương Hạnh Phúc có phần kém tiếng hơn hẳn. Lý do là bởi phim lên sóng trên đài kém nổi và không được PR rầm rộ. Dù vậy điều này không hề làm ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim. Thậm chí so với hai tác phẩm còn lại thì Một Chương Hạnh Phúc có phần nhỉnh hơn về độ kịch tính, drama, nói cách khác là nó đúng với tinh thần một bộ phim báo thù hơn.



Một Chương Hạnh Phúc cũng xoay quanh chủ đề ngoại tình, khi nữ chính Seo Jae won (Jang Nara) dù xinh đẹp, tài giỏi, là CEO thành công có tiếng trong nghề nhưng vẫn bị chồng cắm sừng. Đã thế anh ta còn qua lại với chính bạn thân của Jae Won, chi tiết này tương đồng với bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Trong những tập đầu của bộ phim, khán giả liên tục được thấy những màn trả đũa của Jae Won. Khi cô hẹn chồng và cả gia đình tiểu tam đến dùng bữa, liên tục buông những lời ẩn ý về mối quan hệ của cặp đôi gian díu này, khiến bố mẹ tiểu tam chột dạ. Lúc cô lại đứng trước một sự kiện lớn của chính mình, công khai dằn mặt tiểu tam bằng tiền và phá hủy tác phẩm nghệ thuật của cô ta trước mặt rất nhiều phóng viên,... Người xem thực sự hả hê với cách hành xử của Jae Won cũng như việc cô thể hiện được đẳng cấp của một người phụ nữ giàu có, thành công khi sử dụng tiền bạc, quyền lực để trả thù.



Sau những tập đầu tiên, khán giả đều nhận định rằng bộ phim này thật sự cuốn hút đến mức khó cưỡng, tiếc là nó không được quảng bá rầm rộ. Thêm vào đó, bên cạnh những màn báo thù đã mắt, phim còn khiến khán giả vô cùng hoang mang bởi những tình tiết phức tạp, rối não. Suốt 4 tập đầu, khán giả "lú lẫn" vì không thể hiểu gã chồng tồi Heo Soon Young (Son Ho Jun) thực sự là ai, rằng kẻ ngoại tình có thực sự là anh ta hay không. Hiện dù bí ẩn đã được giải đáp, rằng Soon Young cao tay mượn danh tính người anh song sinh đã chết của mình để đi ngoại tình, nhưng khán giả vẫn còn hoang mang cực độ, sợ biên kịch tiếp tục "bẻ lái".

Bình luận của khán giả: - Tôi cần thuốc bổ não sau khi xem bộ phim này. Thực sự lú luôn nhưng mà nó cuốn quá, không dứt ra được. - Độ căng thẳng, kịch tính thực sự rất cao và tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó với bất kỳ bộ phim nào khác. Đặc biệt tôi rất thích nam phụ, mong là anh ấy sẽ chữa lành những tổn thương cho Jae Won. - Lâu rồi mới có một bộ phim cuốn hút như thế, thực sự không thể cưỡng lại dù tập nào xem xong cũng đau đầu vì quá nhiều giả thiết đề ra. - Tôi phải sử dụng hết tế bào não của mình để xem bộ phim này, tất cả các nhân vật đều khiến tôi nghi ngờ. Thực sự biên kịch quá giỏi trong việc thao túng khán giả đấy. - Bộ phim này lẽ ra nên nổi tiếng hơn. Phim báo thù phải cỡ này mới đáng xem chứ.

Nguồn ảnh: TV Chosun