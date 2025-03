Chỉ với 1 trích đoạn diễn xuất giữa Ngọc Lan với Bích Ngọc được chia sẻ trên mạng xã hội, bộ phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp đã thu về hàng triệu lượt xem.

Trích đoạn này kể lại chuyện Ánh Dương (Ngọc Lan) quyết tâm phủ nhận thân phận của Bình An (Bích Ngọc). Dù cho Bình An có là con gái của mình, Ánh Dương vẫn không chịu nhận con. Bà ta liên tục gào khóc, kêu than trong sự ngỡ ngàng của Bình An lẫn khán giả màn ảnh nhỏ: "Không, cô ta không thể nào là con gái của tôi được".

Cảnh quay quyết từ chối con gái của nhân vật Ánh Dương gây tranh cãi trên mạng xã hội

Lý do là bởi Ánh Dương chê bai Bình An có thân phận thấp hèn, ít học. Ánh Dương không chấp nhận chuyện người mà bà ta luôn khinh miệt lại là máu mủ ruột thịt, là đứa cháu mà bao năm nay Đỗ Gia luôn tìm kiếm.

"Tôi không bao giờ tin hạng người như cô. Cô là thứ thấp hèn nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ làm cho cô không bao giờ được bước chân vào trong Đỗ gia này. Và thậm chí là không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa", Ánh Dương nói.

Chưa kịp nhận Ánh Dương là mẹ ruột, Bình An đã bị chính người mẹ ấy nhẫn tâm đẩy ra xa bằng cái tát đau điếng kèm những lời xúc phạm như xát muối vào tim.

Đảm nhận vai Ánh Dương, Ngọc Lan gây choáng với những màn đối đáp qua lại theo hướng mất kiểm soát. Nữ diễn viên đã giúp cho nhân vật tạo ấn tượng với hàng loạt biểu cảm, hành động như gào khóc, kêu than khá nhập tâm.

Những biểu cảm mất kiểm soát của Ánh Dương khi đối diện với cô con gái mất tích nhiều năm

Về cú tát của đàn chị Ngọc Lan, Bích Ngọc - nữ diễn viên đóng vai Bình An chia sẻ: "Tay chị Lan cũng hơi mập mạp, nhiều thịt nên khi tát thì đau thật đấy. Một cảnh ít nhất cũng phải quay ba lần cơ".

Nữ diễn viên cũng khẳng định hầu hết các cảnh tát trong phim đều được thực hiện thật để mang lại sự chân thực: "Tôi thấy bình thường thôi, các cảnh tát với chị Ngọc Lan hay chị Cát Tường cũng không quá nặng nề. Thà mình làm thật cho xong mà còn tạo được hiệu quả về mặt cảm xúc cho khán giả nữa".

Xem đến cảnh Ánh Dương mù quáng sỉ nhục Bình An, từ chối nhận lại con, khán giả bức xúc bày tỏ rằng nội dung phim quá nhảm nhí. Một số khán giả bình luận trên Fanpage của bộ phim rằng:

- Đâu có người mẹ nào mất con lại hành xử như vậy. Tìm được đứa con ruột thất lạc sau 20 năm đáng lẽ phải vui mừng, xấu hổ vì đã làm mất con, mình bỏ nó có nuôi nó đâu mà giờ chê nó thấp hèn vô học. Kịch bản thật nhảm nhí. - Nhảm bà cố, khúc này bị tào lao. - Tôi mà là Bình An thì coi như không có bà mẹ như này luôn. Nhận bố với bà, bác là được rồi. Còn bà mẹ thì kệ bả, không thèm nhận. - Ủa, đáng lý ra Bình An phải là người không muốn nhận lại mẹ chứ sao giờ lại phải chờ mẹ chấp nhận con. Kịch bản kiểu gì vậy? - Xem mà ngứa cái miệng ghê, đạo diễn bị đơ khúc này hả? - Khúc này tác giả kịch bản thêm vào làm chi vậy ta, đáng lý ra phải là Ánh Dương thấy xấu hổ, mặc cảm không dám nhận lại con chứ. Sao lại khinh thường, miệt thị con thêm lần nữa vậy?

Hiện tại, phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp vẫn đang được phát sóng trên VieON vào lúc 20h00 các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư mỗi tuần và lúc 18h50 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật trên VTV9.