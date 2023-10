Bộ phim bị chê là "rác phẩm của năm" khiến khán giả vừa xem vừa ức: Biên kịch đã hết chất xám!

Cuộc Chiến Sinh Tồn của đài SBS đang ngày càng nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ người xem. Dù có gia tăng những tình tiết drama gây phẫn nộ thì bộ phim vẫn không thể cầm chân khán giả. Một tác phẩm khiến khán giả vừa xem vừa ức chế.

Thời điểm hiện tại, sau một nửa chặng đường của phần 1, tỷ suất người xem vẫn ở mức 6%, đuối sức hẳn so với đối thủ đến từ đài MBC. Nhìn lại những tác phẩm trước đây của biên kịch Kim Soon Ok, tiêu biểu là Penthouse, bộ phim có tỷ suất người xem lên tới 30%, thì rating của Cuộc Chiến Sinh Tồn thực sự thấp hơn kỳ vọng và dự đoán. Ngay cả khi xét đến thực tế là hiện nay, nhiều tác phẩm chất lượng cao đang được phát sóng trên nền tảng OTT, thì con số này vẫn là một thành tích quá kém.

Khán giả thực sự thất vọng trước kịch bản của Cuộc Chiến Sinh Tồn, khi phim đang đi vào lối mòn với những drama không hề có logic. Mặc dù Penthouse cũng có những tình huống quá nặng nề, như bạo lực học đường, lòng tham vật chất quá mức, "hồi sinh" các nhân vật nhưng nó vẫn có những khoảnh khắc được đánh giá cao, như việc châm biếm xã hội thượng lưu hay các vấn đề liên quan tới thi tuyển sinh đại học.

Cho đến nay, Cuộc Chiến Sinh Tồn vẫn đầy rẫy những kẻ phản diện nhưng điều đó vẫn không đủ để khán giả phấn khích. Chuyện báo thù của Matthew Lee (Uhm Ki Joon) liên tục đi vào ngõ cụt, người ta thấy nhân vật này còn khóc lóc khổ sở, tuyệt vọng nhiều hơn cả hành động, điều này càng khiến khán giả bực bội. Sự xuất hiện đầy mạnh mẽ của nhân vật K, người có thể coi là trùm phản diện trong phim là yếu tố kích thích nhất và dường như cũng đang khiến phim chuyển sang hơi hướm kinh dị.

Người xem cho rằng, đài SBS nói chung và biên kịch Kim Soon Ok nói riêng cứ liên tục lặp lại liên tục hai thể loại phim truyền hình: "makjang" - phim với những tình tiết phóng đại đến mức hoang đường và phim báo thù. Việc làm dụng thể loại phim gây sốc, dễ gây chú ý này đã phản tác dụng, khiến khán giả không thể nào ngấm nổi ý đồ của biên kịch cũng như nhà đài. Dễ nhận thấy, sau loạt drama tràn lan ở Penthouse, biên kịch Kim dường như đã bí ý tưởng, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chỉ mang tới một câu chuyện thiếu chiều sâu với loạt tình tiết khiên cưỡng.

Bình luận của khán giả, thậm chí có người gọi phim là "rác phẩm"

Trong tương lai, kế hoạch trả thù của Matthew Lee sẽ được triển khai. Hi hy vọng rằng cuộc trả thù cuối cùng sẽ không dẫn đến một cái kết vô nghĩa và không có thêm quá nhiều những nhân vật chính diện phải chịu tổn thương. Đây có lẽ sẽ là một bài học xương máu, một cơ hội đáng quý để Kim Soon Ok có thể cứu vớt danh tiếng của chính mình.

Nguồn ảnh: SBS