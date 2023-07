Bộ GD&ĐT chính thức điều chỉnh đáp án môn tiếng Anh, cả "comparative" và "distinctive" đều đúng!

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cơ bản đã kết thúc, nhưng những ồn ào xoay quanh đề thi năm nay vẫn còn tiếp diễn. Ngoài 2 lần thí sinh chụp ảnh phát tán đề môn Toán - Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cũng xảy ra nhiều tranh cãi về câu hỏi, đáp án các môn thi Địa, tiếng Anh, Hóa.

Trong đó, lùm xùm liên quan đến câu hỏi phần "tìm lỗi sai" (câu 50 - mã đề 409; câu 31 - mã đề 401; câu 46 - mã đề 402) môn tiếng Anh khiến nhiều sĩ tử quan tâm nhất. Nội dung câu hỏi như sau: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

Nhiều người cho rằng đáp án (B) distinctive là lựa chọn chính xác (tức là từ "distinctive" bị dùng sai). Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng đáp án (C) comparative mới là lựa chọn đúng (tức là từ "comparative" bị dùng sai). Cuộc tranh luận có sự tham gia không chỉ của sĩ tử mà còn của nhiều thầy cô dạy tiếng Anh nổi tiếng.

Câu hỏi tiếng Anh gây tranh cãi

Sau nhiều thông báo sẽ cân nhắc chuyên môn, chiều nay (5/7), Bộ GD&ĐT đã có thông báo chính thức cuối cùng. Theo thông tin của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, đáp án các môn thi không thay đổi, ngoại trừ môn tiếng Anh. Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

Việc Bộ điều chỉnh đáp án câu hỏi tiếng Anh tranh cãi này được cho là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh.