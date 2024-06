Bố Doãn Hải My hiếm hoi xuất hiện bên vợ, “dân chơi hip hop” ngày nào giờ là ông ngoại cực phong độ

Vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My thông báo đã sinh con đầu lòng được 1 tháng. Có thể nói, đây là cặp đôi chuyên “đánh úp” cộng đồng mạng từ lần cầu hôn, tổ chức đám cưới, mang bầu và giờ là sinh con. Doãn Hải My cho biết, sở dĩ cả hai giấu kín khi đi sinh con là bởi muốn em bé cứng cáp hơn mới chia sẻ tin vui đến người hâm mộ.

Vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã đón con trai đầu lòng

Ở thời điểm hiện tại, khi em bé đã tròn tháng, Doãn Hải My có phần thoải mái hơn trong việc chia sẻ những vấn đề xoay quanh nhóc tỳ. Không những thế, trong ngày tổ chức đầy tháng cho con trai, người đẹp sinh năm 2001 cũng không ngần ngại khoe loạt khoảnh khắc nhóc tỳ được đại gia đình “cưng như trứng”. Theo đó, ngoài bố mẹ, con trai Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu còn được ông bà nội, ngoại hai bên chăm sóc tận tình, chu đáo.

Đáng chú ý khi được hỏi đến ông ngoại, Doãn Hải My cũng show luôn ảnh người bố phong độ đang bế cháu. Đây cũng là lần hiếm hoi bố Doãn Hải My - ông Doãn Thanh Sơn xuất hiện kể từ sau đám cưới của con gái. Thời điểm tổ chức đám cưới, bố Doãn Hải My nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài cool ngầu, từng là “dân chơi hip hop” nổi tiếng và giờ là doanh nhân có mối quan hệ rộng. Tuy nhiên sau khi gả con gái về nhà chồng, ông Doãn Thanh Sơn hoàn toàn kín tiếng trên MXH, hiếm khi lộ diện.

Bố Doãn Hải My hiếm hoi xuất hiện từ sau đám cưới của con gái

Những khoảnh khắc từng gây sốt của bố Doãn Hải My trong ngày trọng đại của ái nữ

Doãn Hải My được bố quan tâm từ những điều nhỏ nhất

Doãn Hải My tiết lộ, trong thời gian mang thai bố đã chuẩn bị cho cả thùng sách rất lớn, đều là những quyển chia sẻ về kiến thức làm mẹ. Con gái lần đầu đón nhận thiên chức quan trọng nên ông Sơn đã dành nhiều tâm huyết, đi mua toàn những tựa sách nổi tiếng để con có thể đọc và học hỏi thêm. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến người hâm mộ ấn tượng bởi sự tinh tế, chăm sóc con gái từ những điều nhỏ nhất của ông Sơn.

Ngoài ra trong lần xuất hiện này, nhiều người vẫn dành lời khen cho ông ngoại bởi sự trẻ trung, phong độ. Trước đó, Doãn Hải My cũng đăng tải khoảnh khắc “mẹ nội”, “mẹ ngoại” bế cháu nên dân tình cũng không khỏi xuýt xoa bởi visual ấn tượng, đẹp đôi của ông bà ngoại.

Có thể nói, Doãn Hải My đúng chuẩn cô nàng “số hưởng” khi có chồng cưng chiều lại thêm bố mẹ 2 bên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều người cho hay rất ngưỡng mộ cuộc sống của cô nàng và mong Doãn Hải My chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm mẹ, nuôi con.

Doãn Hải My hạnh phúc chia sẻ khi được cả "mẹ nội", "mẹ ngoại" giúp đỡ chăm con