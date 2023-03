Bồ Đào Nha: Sức hút của thiên đường du lịch

Nếu nước Ý mang vẻ đẹp đầy lãng mạn, pha chút siêu thực với nhiều danh lam thắng cảnh lâu đời, Tây Ban Nha toát lên sự sang trọng với hình ảnh cung điện hoàng gia bề thế tại Madrid thì Bồ Đào Nha khiến tôi say mê bởi những tòa pháo thủ trập trùng được xây dựng trên các cung đường đồi núi quanh co.

Đan xen truyền thống và hiện đại

Hành trình của tôi có 2 điểm đến: Lisbon - thủ đô Bồ Đào Nha và thành phố cảng Porto. Lisbon chứa đựng chiều dài lịch sử huy hoàng, biểu tượng thịnh vượng của Bồ Đào Nha. Dù phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nghệ thuật và công nghệ song sức mạnh hiện đại hóa không hề lấn át nét cổ kính vốn có ở Lisbon.

Tôi say mê lâu đài Castelo de São Jorge - một pháo đài thời Trung cổ nằm trên đỉnh đồi, đã tồn tại hơn ngàn năm; khu vườn rộng lớn và nhiều lối đi như mê cung. Kế đó là pháo đài Belem được xây dựng kiên cố từ thế kỷ XVI với vật liệu chính là đá bên cảng Lisbon, minh chứng cho thời kỳ hoàng kim nhất của Bồ Đào Nha - từng là cường quốc nổi tiếng với bao đại hải trình khám phá các vùng đất mới. Tôi cũng không thể bỏ qua thang máy Santa Justa, nằm ở cuối đường Rua de Santa Justa, được mở cửa cho công chúng từ năm 1902, nối các đường phố của Lower Pombal với Largo do Carmo cao hơn.

Trải nghiệm khó quên ở Porto là việc leo những bậc thang cao tít tắp để rẽ vào những con đường trên núi. Sau đó, tôi băng qua cầu Ponte Luis I với kiến trúc 2 tầng độc đáo - 1 tầng dành cho tàu điện ngầm, 1 tầng dành cho các phương tiện giao thông còn lại. Cây cầu là điểm hẹn tuyệt vời để ngắm trọn thành phố. Nơi này còn có những bậc thang dài bất tận, những mảng tranh graffiti đủ màu sắc cùng vô số quán cà phê ở các cung đường đồi núi.

Những công trình kiến trúc lâu đời ở Bồ Đào Nha là điểm tham quan đầy hấp dẫn

Ẩm thực hội tụ tinh hoa Á - Âu

Từ nay, nhắc đến Bồ Đào Nha, tâm trí một du khách gen Z như tôi không chỉ có hình ảnh đội tuyển bóng đá quốc gia với chàng Cristiano Ronaldo mà còn là bao nhiêu cảnh sắc tuyệt đẹp và những mỹ vị độc đáo.

Đêm về, thật ấm áp sau khi vừa dạo phố nghe tiếng tàu điện leng keng, ta ghé đâu đó thưởng thức chút rượu vang đặc trưng kèm miếng Portuguese Egg Tart - bánh tart trứng huyền thoại của Bồ Đào Nha. Những chiếc bánh vừa được nướng ra khỏi lò tỏa mùi thơm đặc trưng từ vị sữa, caramen, kem trứng mềm mại tan chảy, vỏ giòn tan, có khi kèm xốt vị chanh dây hay dâu tây.

Bên cạnh đó, xúc xích Alheira - được làm từ thịt gia cầm, ruột bánh mì, dầu ôliu và hạt tiêu; Bacalhau à brás - sự kết hợp của hành tây, khoai tây chiên, ôliu, rau mùi tây, trứng và cá tuyết; Cataplana - món hải sản hầm được nấu trong chảo đồng; Pata Negra - thịt heo đen được muối và xông khói... cũng sẽ làm hài lòng thực khách.

Với lợi thế nằm ở ven Đại Tây Dương, nơi có những loại cá tươi ngon nhất trên thế giới, Bồ Đào Nha có muôn ngàn công thức chế biến hải sản riêng biệt. Họ có bề dày về sản xuất dầu ôliu; rượu vang và phô mai. Nghệ tây, ớt bột, quế, hạt tiêu đen... chẳng bao giờ thiếu trong các gian bếp.

Dẫu có diện tích khiêm tốn - khoảng 91.470 km² mặt đất và 620 km² mặt nước - song bản đồ ẩm thực Bồ Đào Nha rất phong phú nhờ sự du nhập các loại gia vị, hương liệu mới từ các thủy thủ sau mỗi chuyến đi. Không chỉ tiếp nhận, quốc gia này còn tạo ảnh hưởng nhất định đến ẩm thực từ các nước thuộc địa trước đây.

Để đến Bồ Đào Nha, du khách cần xin visa Schengen có hiệu lực với 26 nước thuộc khối châu Âu. Qua tìm hiểu, nếu bay trực tiếp từ Việt Nam qua Bồ Đào Nha thì vé có thể cao hơn so với bay qua Ý hay Đức và Hungary. Do đó, tôi quyết định từ Việt Nam qua Hungary, bay qua Ý và Lisbon, rồi ngồi tàu qua Porto. Thoạt nghe vất vả, song tôi đã tiết kiệm được kha khá và có dịp đi vòng quanh các thành phố khác của châu Âu vì visa Schengen giúp việc di chuyển rất tự do và dễ dàng.