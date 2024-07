Bỏ công việc phó giám đốc ngân hàng lương 6,5 tỷ đồng/năm, người phụ nữ nhận lại công việc lương gấp 4 lần, không cần đến văn phòng

Sau 10 năm làm việc trong ngành ngân hàng, Nischa Shah đã trở thành phó giám đốc tại Crédit Agricole vào năm 2022, kiếm được hơn 200.000 bảng Anh/năm (256.000 USD, tức khoảng 6,5 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, Shah không hài lòng với sự nghiệp của mình.

“Tôi nhận ra rằng công việc này không làm tôi thỏa mãn, không thực sự thử thách tôi và không kích thích trí tuệ. Tôi muốn tìm cách giúp đỡ người khác trong khi vẫn được trả tiền cho công việc đó. Những gì tôi làm trong ngành ngân hàng là giúp cho các tập đoàn”, cô chia sẻ.

Shah cho biết cô có niềm đam mê với tài chính cá nhân và giải thích thông tin phức tạp cho mọi người. Cô cho rằng kiến thức về tài chính cá nhân cũng có thể có tác động rất lớn đến số tiền mọi người bỏ vào túi.

Shah bắt đầu thử sức với việc làm video trên YouTube về tài chính cá nhân và phát triển bản thân vào tháng 12/2021. Shah nhìn thấy cơ hội trở thành người đáng tin cậy về vấn đề này nhờ kinh nghiệm làm việc ở ngân hàng và trình độ kế toán của mình, đặc biệt là trong bối cảnh nội dung tài chính sai lệch tràn lan trên mạng xã hội.

Các video của Shah bao gồm nhiều chủ đề, từ “Thói quen quản lý tiền bạc khiến bạn nghèo” và “7 ý tưởng tạo thu nhập thụ động” cho đến “Cách đầu tư 1.000 USD đầu tiên”. Các video của cô nhận được từ 100.000 đến 9 triệu lượt xem.

“Tôi mất 11 tháng để đạt được 1.000 người đăng ký, và sau đó mất 2 tháng để đạt được 100.000 người”, Shah nói. Đối tượng khán giả của cô bao gồm nhiều thanh niên, phụ nữ và những người có thể chưa được tiếp cận với giáo dục tài chính.

Hiện cô có hơn 1 triệu người đăng ký trên YouTube. Thành công này khiến cô quyết định nghỉ việc tại ngân hàng đầu tư vào tháng 1, dù sắp nhận được khoản thưởng lớn.

Người phụ nữ này cho rằng quyết định này là đúng đắn. Shah hiện kiếm được hơn 1 triệu USD bằng cách kiếm tiền từ các video trên YouTube, bán các khóa học và sản phẩm, thực hiện các buổi nói chuyện với công ty và hợp tác với các thương hiệu.

“Tôi kiếm được nhiều hơn nhiều so với khi tôi làm ngân hàng. Kết quả là tôi không còn chạy theo tiền bạc nữa và chỉ chạy theo những gì tôi giỏi, đam mê của tôi và những gì tôi thực sự thích”, cô nói.

Theo Shah, việc kinh doanh là cả một quá trình học hỏi và nếu không có nguồn thu nhập dự phòng, hậu quả có thể rất thảm khốc. Vì thế, cô đã tích luỹ tiền bạc trong gần chục năm làm việc để đảm bảo chi phí sinh hoạt trong ít nhất 9 tháng.

Mức lương của Shah đã được CNBC Make It xác minh thông qua hợp đồng và biểu mẫu thuế, nhưng con số chính xác sẽ không được tiết lộ vì lý do riêng tư. Thu nhập YouTube của cô từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024 cũng đã được CNBC Make It xác minh thông qua sao kê ngân hàng.

Theo CNBC