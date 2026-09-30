Bỏ 800 triệu mua kim cương, được đáp lễ hộp bánh 80K: Khủng hoảng khách VIP mới nhất của Tiffany & Co. Trung Quốc

Một khách hàng chi hơn 200.000 tệ, tương đương gần 800 triệu đồng, mua nhẫn và vòng tay kim cương ở Tiffany Thành Đô nhưng được đáp lễ bằng hộp bánh lề đường đâu đó chỉ 20 tệ. Cách chăm sóc khách hàng kỳ cục này đang khiến MXH Trung Quốc chê bai dữ dội.

Khách "sộp" chi hơn 200.000 tệ trong mười phút bị đối xử kỳ cục

Trước khi về Trung Quốc sinh sống năm ngoái, người phụ nữ này đã là khách quen của Tiffany ở nước ngoài. Ở đó, thương hiệu đánh dấu sinh nhật và các dịp lễ của cô bằng bánh và hoa. Về Thành Đô, cô ghé cửa hàng Tiffany tại khu Thái Cổ Lý và trong hơn mười phút chọn xong một nhẫn và một vòng tay nạm kim cương dày kín, tổng hoá đơn hơn 200.000 tệ (khoảng 29.800 đô la Mỹ, tương đương gần 800 triệu đồng).

Ngày 8/9, nhân viên bán hàng chủ động nhắn: một hộp bánh Trung Thu Tiffany đang trên đường tới. Vì đang ở nước ngoài, cô nhờ gửi thẳng cho gia đình ở trong nước. Nhân viên đồng ý.

Đến ngày Trung Thu, gia đình không nhận được gì. Cô nhắn hỏi. Nhân viên trả lời một đồng nghiệp đã gửi nhầm cho khách khác, "đợt sau công ty có quà sẽ gửi cho chị". Sau vài lần trì hoãn, cửa hàng đưa ra phương án bồi hoàn: gửi cô một túi bánh Trung thu giá rẻ mua từ một tiệm bánh cổ Thành Đô.

Khủng hoảng lan nhanh

Ngày 27/9, cô đăng bài lên Xiaohongshu với tiêu đề "Một dịp Trung Thu khiến thiện cảm của tôi với Tiffany bốc hơi. Đây không phải quà nhân viên bỏ tiền túi tặng. Đây là quyền lợi Tiffany chuẩn bị để giữ khách. Nó không đắt, nhưng lẽ ra phải đại diện cho sự chân thành."

Sau đó, tài khoản của cô bị báo cáo, nhiều bài viết biến mất hoặc không thể đăng tiếp. Chiều 28/9, câu chuyện lên bảng tìm kiếm nóng của Weibo. Tối cùng ngày, trưởng bộ phận bán lẻ Tiffany Trung Quốc gửi email xin lỗi riêng cho cô. Sáng hôm sau, chủ đề Tiffany bánh Trung Thu đứng đầu bảng tìm kiếm nóng.

Đường dây chăm sóc khách hàng Tiffany hé lộ đúng chỗ hệ thống có lỗ hổng. Khi báo Giới Diện Tân Văn gọi hỏi tiêu chí khách nào được nhận hộp bánh Trung Thu, đại diện tổng đài nói không biết. Khách không được thông báo bằng email hay tin nhắn. Toàn bộ khâu tặng quà đều do chính nhân viên bán hàng phụ trách đơn hàng đó tự lo. Phúc lợi là của tập đoàn, nhưng việc thực thi phụ thuộc vào một người. Ở Thành Đô, người đó lỡ tay, và cửa hàng còn khuếch đại sai sót thay vì sửa chữa.

Vụ việc rơi đúng vào giai đoạn khó khăn nhất của Tiffany tại thị trường Trung Quốc

Tháng 10/2024, cựu Giám đốc tài chính LVMH Jean-Jacques Guiony xác nhận mảng đồng hồ và trang sức của tập đoàn tại Trung Quốc giảm hai chữ số mạnh trong nửa đầu năm đó. Một tháng trước đó, Bloomberg đưa tin Tiffany trả lại một nửa cửa hàng chủ lực ở Hong Kong Plaza Thượng Hải và đề nghị chủ nhà cho thuê giảm giá thuê.

Năm 2026 có tín hiệu khá hơn. Mảng đồng hồ và trang sức trở thành mảng tăng trưởng nhanh nhất của LVMH trong nửa đầu năm, doanh thu hữu cơ tăng 9%. Nhưng trong buổi họp báo quý một tháng 4/2026, Giám đốc tài chính Cécile Cabanis vẫn thừa nhận riêng thị trường trang sức Trung Quốc còn khó, "đặc biệt với Tiffany".

Vị thế thị trường của Tiffany càng khiến vụ việc thêm nhạy cảm. Ở Trung Quốc, Cartier và Van Cleef & Arpels giữ đỉnh cao. Tiffany rơi vào khoảng giữa: đủ nổi tiếng để hút khách có tham vọng nâng hạng, nhưng không đủ hiếm để miễn khỏi soi xét khi dịch vụ hụt hơi.

Tiệm bánh cổ Thành Đô hưởng lợi nhờ phản ứng đúng cách trước công chúng

Bên hưởng lợi bất ngờ là tiệm bánh cổ Cung Đình Cao Điểm Phô ở Văn Thù Viện Thành Đô, nơi nhân viên Tiffany đến mua túi bánh giá rẻ kể trên. Dân mạng gọi vui bánh của tiệm là "hàng Tiffany tuyển chọn". Cái tên của tiệm mau chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng Weibo. Tiệm bánh đáp lại bằng giọng hài hước: "Giờ ai cũng biết chúng tôi đóng gói bằng túi thực phẩm rồi." Trong khi đó, tính đến chiều 29/9, Tiffany vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố công khai nào.

Một hộp bánh Trung Thu không tới nơi vốn là chuyện rất nhỏ. Với một khách hàng, nó đủ để xóa sạch nhiều năm thiện cảm. Ở thị trường xa xỉ Trung Quốc năm 2026, khi người mua đang thắt chặt chi tiêu và có rất nhiều lựa chọn khác, đó là cái giá cực đắt cho một hộp quà bị gửi nhầm.

Theo Jing Daily