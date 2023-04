Bộ 3 thiên thần nhí "The Return Of Superman" khác lạ trên sàn catwalk

Cách đây gần chục năm, "The Return Of Superman" là 1 trong những chương trình giải trí đình đám nhất, được yêu thích trên toàn châu Á. Trong đó, gia đình cựu cầu thủ Lee Dong Gook cùng 5 thiên thần nhí Jae Si, Jae Ah, Seol Ah, Soo Ah và Si An nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả.

Sau nhiều năm, các cô bé, cậu bé ngày nào giờ đã lớn khôn và trưởng thành hơn rất nhiều. Mới đây nhất, bộ 3 Seol Ah, Soo Ah và Si An đã tham gia làm người mẫu tại Tuần lễ thời trang trẻ em Vancouver. Giờ đây, bộ 3 đã lớn phổng phao và vô cùng xinh xắn, làm chủ sân khấu trong lần đầu bước lên sàn catwalk. Tại hậu trường, các bé chia sẻ rằng vì hồi hộp nên chưa thể hiện hết được bản thân, nhưng rất vui vì có trải nghiệm mới.

Seol Ah tạo dáng chuyên nghiệp trên sàn diễn

Soo Ah cũng không hề kém cạnh chị gái song sinh

Cậu út Si An thừa hưởng gương mặt điển trai của bố

Seol Ah, Soo Ah và Si An và chị gái Jae Si tại hậu trường. Jae Si đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp và cũng tham gia show diễn khác ở tuần lễ thời trang Vancouver

Lee Dong Gook sinh năm 1979, là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh kết hôn với Á hậu Hàn Quốc 1997 Lee Soo Jin vào năm 2015. Cặp đôi có 5 người con, gồm cặp sinh đôi Jae Si - Jae Ah (sinh năm 2007), cặp sinh đôi Seol Ah - Soo Ah (sinh năm 2013) và cậu con trai út Si An sinh năm 2014. Gia đình cựu cầu thủ được đông đảo khán giả yêu thích qua chương trình "The Return Of Superman".

Gia đình Lee Dong Gook ngày ấy...

... và bây giờ. 2 cô con gái lớn Jae Si - Jae Ah đã ra dáng thiếu nữ, còn 3 con út cũng bước vào độ tuổi lên 10

Nguồn: Allkpop