Bỏ 1 tỷ mua vàng từ 1 năm trước, số lãi đến hiện tại có thể khiến bạn bất ngờ!

Cuối giờ chiều ngày 20/9, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 thiết lập mức cao chưa từng thấy trên mốc 80 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Công ty SJC, loại vàng này đang được niêm yết ở mức 78,7-80,1 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, …cũng đã nâng giá mua vào lên quanh 79,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra khoảng 80,4 triệu đồng/lượng.

So với hôm qua, giá vàng nhẫn trơn đã tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng, là mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt qua ngưỡng quan trọng 2.600 USD/ounce. Kim loại quý màu vàng trên thị trường quốc tế hiện ở mức 2.605 USD/ounce, tương đương với khoảng 78,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành.

Bên cạnh vàng SJC thì vàng nhẫn trơn là một trong những kênh đầu tư truyền thông, đặc biệt được những người lớn tuổi ưa thích. Tuy nhiên, trong thời gian qua, kênh đầu tư này cũng đã thu hút nhiều người trẻ rót tiền, với mục đích đa dạng hoá danh mục, bên cạnh gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán,…

So với vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn trơn cho thấy tăng trưởng ấn tượng hơn hẳn trong 1 năm trở lại đây. Cách đây 1 năm, ngày 20/9/2023, giá vàng nhẫn trơn mới chỉ ở mức 57,1-58,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu bạn mua vào vàng nhẫn cách đây 1 năm và bán ra thời điểm này, bạn sẽ có lãi khoảng 21 triệu đồng mỗi lượng, tương đương lãi 36%. Nếu số tiền mua là 1 tỷ đồng (khi đó tương đương với 17 lượng), thì bán ra lúc này, bạn có lãi đến hơn 360 triệu đồng.

Trong khi đó, 1 năm trước, giá vàng SJC đã ở mức 68,6-69,3 triệu đồng/lượng. Cùng số tiền 1 tỷ đồng, nếu đầu tư vàng miếng thời điểm đó và bán ra lúc này, số tiền lãi là khoảng 150 triệu đồng.

Vậy so với gửi tiết kiệm ngân hàng thì sao? Tại tháng 9/2023, lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm của các ngân hàng phổ biến 6-7%/năm. Gửi tiết kiệm thời điểm đó thì đến nay đáo hạn, người gửi tiền có lãi khoảng 60-70 triệu đồng, chỉ bằng 1/6 so với mua vàng nhẫn.

Dĩ nhiên, mức độ an toàn vốn khi mua vàng và gửi tiết kiệm là không thể so sánh. Kênh gửi tiền ngân hàng vẫn luôn được đánh giá an toàn tuyệt đối. Năm 2024 cũng là năm tăng giá mạnh hiếm thấy của vàng nhẫn 9999.

Ngoài lý do giá vàng, vàng nhẫn bắt đầu hút nhà đầu tư trẻ tuổi hơn trong thời gian qua là bởi đầu tư những kênh khác như cổ phiếu, trái phiếu không còn quá thuận lợi. Trong khi đó, giá vàng ít khi rớt giá mạnh, có thể mua tích luỹ với số tiền không quá lớn.

Nhu cầu đối với giá vàng nhẫn đã tăng lên rõ rệt khi nhiều thời điểm các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn thông báo “cháy hàng”, đồng thời giới hạn số lượng mua trên mỗi người. Chẳng hạn, giai đoạn tháng 5/2024 khi loại vàng này lập đỉnh, các tuyến phố kinh doanh vàng bạc trở nên tấp nập hơn hẳn. Bất chấp giá vàng đắt kỷ lục nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng “bắt đỉnh” để chờ giá tăng. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn, nhiều cửa hàng đã phải giới hạn mỗi người chỉ được mua 2-5 chỉ vàng/ngày và người đến muôn có thể phải ra về tay không.

Nhà đầu tư cũng chú trọng xem tin tức giá vàng thế giới bởi giá vàng trong nước thường được điều chỉnh theo. Hiện có nhiều luồng quan điểm về dự báo giá vàng thế giới. Một số chuyên gia cho rằng, vàng đã tăng rất mạnh nên khó tránh khỏi những đợt chốt lời của nhà đầu tư. Tuy nhiên, kim loại quý màu vàng vẫn thu hút các nhà giao dịch tài chính bởi những yếu tố như: tài sản trú ẩn an toàn trong môi trường địa chính trị bất ổn và chính sách nới lỏng tiền tệ. Động thái gom vàng của các NHTW lớn, trong đó nổi bật là Trung Quốc cũng thúc đẩy giá vàng lên cao kỷ lục.