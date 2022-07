BLUE - Boyband huyền thoại Anh Quốc lần đầu tiên trình diễn cùng nhau tại TP. Hồ Chí Minh

Boyband huyền thoại đến từ Anh Quốc - BLUE

BLUE đến từ Anh Quốc gồm 04 thành viên là: Duncan James, Simon Webbe, Lee Ryan và Anthony Costa. Debut vào năm 2000 với album "All Rise" & đĩa đơn cùng tên, đã đốn ngã con tim bao thiếu nữ nhờ giai điệu Pop lôi cuốn & vẻ ngoài điển trai. Các chàng trai của BLUE lập tức trở thành hiện tượng và nhanh chóng đặt dấu ấn trong lòng giới trẻ toàn thế giới khi tiếp tục phát hành "One Love". Trong sự nghiệp của mình, BLUE đã xuất sắc bán được hơn 15 triệu đĩa trên toàn thế giới, tiêu thụ 3,6 triệu album, ra mắt 16 đĩa đơn và có cho mình 4 tour tại nước Anh & 4 World tour hoành tráng thu hút hàng ngàn khán giả và người hâm mộ đến tham dự.

Boyband huyền thoại BLUE debut với đĩa đơn đầu tay "All Rise"

Bên cạnh đó, trong thời kì hoạt động sôi nổi của nhóm từ 2001 - 2005, BLUE liên tục được đề cử & thắng những giải thưởng như Brit Award hay MTV Asia Award cho nghệ sĩ được yêu thích nhất. Ngoài những ca khúc được khán giả thuộc lòng, Blue còn hợp tác thu âm cùng nhiều tượng đài âm nhạc như bản hit "Sorry seems to be the hardest word" với ông hoàng nhạc Pop Elton John, kết hợp với Stevie Wonder với "Signed, Sealed, Delivered & I'm Yours", hay nữ hoàng Hiphop Lil Kim, Kool & The Gang với "Get down on it".

Những ca khúc làm nên tên tuổi của BLUE

Chuyến lưu diễn "Heart & Soul" lần này đánh dấu kỷ niệm 20 năm của BLUE, mang dấu ấn quan trọng trong lịch sử hoạt động của nhóm. Và Zion Sky Lounge, thuộc tập đoàn nightlife hàng đầu Việt Nam - Hoàng An Nhiên, đã được lựa chọn là sân khấu tái ngộ tại TP.HCM trong một đêm diễn duy nhất vào ngày 7/8/2022.

Tour diễn Heart & Soul kỷ niệm 20 năm hoạt động của BLUE

Hãy sống lại những giây phút thanh xuân của mình qua những giai điệu & lời nhạc gần như đã khắc sâu trong ký ức. Cùng sự xuất hiện của huyền thoại Boyband BLUE, hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn mãn nhãn, thăng hoa cảm xúc. Là cơ hội được chứng kiến ban nhạc và cảm nhận những bài hát bất hủ bằng "trái tim và tâm hồn" của cộng đồng yêu nhạc US-UK thế hệ 8X, 9X vào ngày 7.8 sắp tới tại Zion Sky Lounge & Dining.

Poster BLUE biểu diễn tại Zion Sky Lounge & Dining

https://kenh14.vn/blue-boyband-huyen-thoai-anh-quoc-lan-dau-tien-trinh-dien-cung-nhau-tai-tp-ho-chi-minh-20220724181202921.chn