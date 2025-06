Blogger đời đầu tiết lộ sự thật về áo chống nắng

Với nhiều người, áo chống nắng đã trở thành vật "bất ly thân" khi ra đường vào mùa hè. Tuy nhiên, chọn chất vải nào để vừa thoải mái, thoáng mát, vừa chống nắng hiệu quả vẫn luôn là câu hỏi thường trực, nhất là với hội chị em.

Thời tiết tại miền Bắc những ngày qua đã trở thành trải nghiệm khó quên với người dân và du khách khi nền nhiệt bất ngờ tăng cao, có thời điểm mặt đường đo được trên 50 độ C. Không chỉ mệt mỏi với không khí oi bức hầm hập, nhiều người còn lo ngại về chỉ số UV (tia cực tím) cao nguy hại tới da, ngay cả khi trời đã dịu lại nhanh chóng sau cơn mưa giông trong những ngày vừa qua.

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến đa số người dân rất "ngại" ra đường

Theo các chuyên gia, ngay cả trong ngày râm mát hay nhiều mây, tia UV vẫn tồn tại. Vì vậy, trong trường hợp không che chắn kỹ, tia UV có thể tiếp xúc và gây tác động tiêu cực lên làn da. Với diễn biến "khó lường" của thời tiết nắng mưa tại miền Bắc, người dân bắt đầu sốt sắng tham khảo đủ phương pháp, từ kem chống nắng đến áo chống tia UV để bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện.

Với nhiều người, áo chống nắng, mũ, găng tay là vật bất ly thân, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng cao điểm

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản Bác sĩ Hằng da liễu đã gợi ý một hệ thống đơn giản và dễ nhớ do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kiến nghị nhằm giúp mọi người bảo vệ bản thân khỏi tác hại của tia UV, với tên gọi ABC: A - Avoid (tránh tiếp xúc với ánh nắng), B - Block (che chắn khỏi ánh nắng), C - Cream (bôi thoa). Như vậy, có thể thấy được sự quan trọng của việc che phủ kỹ càng và đúng cách, bởi lẽ chỉ dù bôi thoa kem chống nắng kỹ lưỡng, thì lớp chống nắng vẫn có thể bị trôi, giảm tác dụng khi mồ hôi ra nhiều hoặc khi mưa bất chợt. Giải pháp đơn giản và tối ưu hơn cả là kết hợp chống nắng vật lý - tức là sử dụng các phương pháp che chắn như ô, mũ rộng vành, và đặc biệt là trang phục có khả năng chống tia UV hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều beauty blogger cũng đưa ra lời gợi ý, giúp quá trình lựa chọn sản phẩm chống tia UV dễ dàng hơn. Điển hình, blogger Góc Của Rư tiết lộ nhiều thương hiệu đã cho ra đời những mẫu áo chống nắng mỏng nhẹ, thoáng mát, tạo cảm giác "mặc như không mặc" mà vẫn có khả năng chống tới tia hơn 90% UV. Bí quyết nằm ở chất liệu và công nghệ sợi vải hiện đại được tích hợp vào trang phục hoặc được xử lý bằng hoá chất để tăng khả năng che chắn hay phản xạ tia cực tím. Một trong những lựa chọn được Góc Của Rư tin tưởng là dòng sản phẩm chống tia UV của UNIQLO với công nghệ Nhật Bản được tích hợp trực tiếp vào sợi vải, đảm bảo hiệu quả bảo vệ tối đa, giúp ngăn chặn hơn 90% tia UV-A, UV-B tiếp xúc với làn da, theo tiêu chuẩn chứng nhận JIS L 1925:2019.

Đặc biệt, chiếc áo hoodie AIRism chống tia UV của UNIQLO nhẹ gấp 2-3 lần so với áo thông thường, mà vẫn đảm bảo che phủ hiệu quả, lại thoáng mát khi mặc di chuyển ngoài trời oi nóng vì được kết hợp với công nghệ vải AIRism độc quyền có khả năng thấm hút và phân tán mồ hôi tốt.

Hiểu đơn giản, lớp áo chống nắng của UNIQLO là "lá chắn kép" trước tia UV: phản xạ phần lớn tia cực tím trước khi chúng kịp chạm đến da, trong khi sợi vải với công nghệ chống UV đặc biệt sẽ hấp thụ và xử lý phần tia còn lại, giảm thiểu tối đa tác hại lên làn da.

Những "nâng cấp" nổi bật kể trên khiến mọi người thoải mái hơn khi mặc áo chống nắng ra đường, không còn lo ngại cảm giác hầm bí, hay lo lắng lớp trang điểm dễ bị xê dịch khi phải khoác lên người chiếc áo quá dày. Với nhiều bạn trẻ, áo chống nắng giờ đây đã trở thành một item thời trang vừa giúp bảo vệ sức khoẻ, vừa năng động và phong cách.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho thời tiết vừa hanh khô vừa ẩm ướt của Tanzania, travel blogger Sơn Tùng ST đã mang theo một chiếc áo chống tia UV vải Dry-Ex của UNIQLO với chất liệu vải lưới nhẹ, thoáng và hút mồ hôi tốt, thích hợp với việc di chuyển, vận động trên chặng đường dài. Sơn Tùng cũng mang thêm một chiếc áo Parka bỏ túi có khả năng chống thấm nước nhẹ, giúp anh thoải mái tác nghiệp bất kể điều kiện thời tiết

Với TikToker Huyybe, ba tiêu chí quan trọng nhất khi chọn áo chống nắng là mặc mát, chống tia UV hiệu quả, và đặc biệt là phải đẹp. Những thiết kế đa dạng giúp Huyybe có thêm lựa chọn khi di chuyển hay đạp xe ngoài trời trong những ngày nắng nóng.

Cilly Nguyễn cũng gợi ý một số mẫu áo chống nắng cho từng dịp khác nhau: Mặc áo hoodie AIRism khi di chuyển bằng xe máy, chọn áo Parka chống thấm nước khi chơi thể thao, và chọn áo cardigan tone màu tươi sáng cho những buổi dạo phố với bạn bè.