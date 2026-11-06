Blendy® tiếp tục “đốn tim” hội mê trà trái cây với hai hương vị mới: Trà Chanh Đào và Trà Đào

Trong nhịp sống bận rộn, một ly trà trái cây thơm ngon, dễ dàng pha chế ngay tại nhà hay nơi làm việc để nạp lại năng lượng tức thì ngày càng được ưa thích.

‏Mới đây, dòng thực phẩm bổ sung Blendy® của nhà Ajinomoto Việt Nam tiếp tục cho ra mắt 2 hương vị mới là Blendy® Trà Chanh Đào và Blendy® Trà Đào, mang đến thêm lựa chọn cho hội mê trà trái cây.‏

‏Món mới cho "menu tại nhà" của hội yêu trà trái cây‏

‏Trà trái cây đang trở thành một trong những lựa chọn đồ uống được yêu thích nhất hiện nay. Vị trà thanh nhẹ kết hợp cùng hương trái cây tươi mát mang lại cảm giác sảng khoái, giúp tiếp thêm năng lượng và giải tỏa căng thẳng cho người đi làm, đi học.‏

‏Blendy® Trà Chanh Đào và Blendy® Trà Đào vừa ra mắt của Ajinomoto Việt Nam.

Nắm bắt xu hướng đó, Blendy® vừa giới thiệu thêm hai hương vị mới với mong muốn mang đến trải nghiệm giải khát tiện lợi nhưng vẫn đậm chất "chuẩn vị ngoài quán" là Blendy® Trà Chanh Đào và Blendy® Trà Đào. Đây cũng là bước tiến trong hành trình mở rộng dòng trà trái cây của thương hiệu sau các sản phẩm như Blendy® Trà Đào hương Cam Sả và Blendy® Trà Vải hương Hoa Hồng. ‏

‏Điểm cộng của hai sản phẩm mới nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa vị trà đen đậm đà và vị đào ngọt thanh, tạo nên cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên. Trong đó, Blendy® Trà Chanh Đào được bổ sung thêm vị chanh tươi mát, phù hợp với những ai yêu thích hương vị chua ngọt cân bằng. ‏

‏Không chỉ gây ấn tượng bởi hương vị, hai sản phẩm còn được bổ sung vitamin C, đồng thời sử dụng chiết xuất cỏ ngọt Stevia – thành phần hỗ trợ tạo vị ngọt tự nhiên nhưng không tạo ra năng lượng. ‏

‏Sản phẩm sử dụng chiết xuất cỏ ngọt Stevia – thành phần hỗ trợ tạo vị ngọt tự nhiên nhưng không tạo ra năng lượng.

Đặc biệt, yếu tố tiện lợi tiếp tục là điểm mạnh của dòng sản phẩm này. Chỉ với nước lọc và vài viên đá, người dùng đã có thể nhanh chóng chuẩn bị một ly trà trái cây thơm ngon để thưởng thức tại nhà, văn phòng hay trong những buổi gặp gỡ bạn bè. ‏

‏Với hương vị trà trái cây hấp dẫn, thao tác pha chế đơn giản và tính tiện lợi cao, chỉ cần nước lọc và đá, Blendy® Trà Chanh Đào và Blendy® Trà Đào hứa hẹn là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích các thức uống giải khát thơm ngon trong những khoảnh khắc thư giãn hằng ngày. Sản phẩm hiện được phân phối tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc và ‏‏Ajinomoto Zalo Shop‏‏.‏

‏Thương hiệu trà hòa tan dạng bột số 1 tại Nhật Bản‏

‏Blendy® hiện là thương hiệu trà hòa tan dạng bột số 1 tại Nhật Bản theo kết quả nghiên cứu thị trường về doanh số, thị phần của Blendy® trong lĩnh vực thức uống trà hòa tan dạng bột tại thị trường Nhật Bản do Công ty INTAGE Nhật Bản công bố ngày 06/03/2026. ‏

‏Tại Việt Nam, thương hiệu này cũng đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng nhờ đáp ứng nhu cầu giải khát nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hương vị hấp dẫn. ‏

‏Sự xuất hiện của Blendy® Trà Chanh Đào và Blendy® Trà Đào không chỉ giúp làm phong phú thêm lựa chọn của người tiêu dùng mà còn cho thấy xu hướng phát triển các sản phẩm tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại. ‏

‏Blendy® hiện là thương hiệu trà hòa tan dạng bột số 1 tại Nhật Bản.

‏Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng người Việt‏

‏Đằng sau những sản phẩm quen thuộc trên thị trường là hành trình hơn 35 năm không ngừng nghiên cứu và đổi mới của Ajinomoto Việt Nam. Được thành lập từ năm 1991 với sản phẩm đầu tiên là bột ngọt AJI-NO-MOTO®, công ty hiên đang cung cấp hơn 60 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng khác nhau, từ gia vị, thực phẩm, sản phẩm giải khát, thực phẩm đông lạnh đến thực phẩm dinh dưỡng y học cho điều trị động kinh kháng thuốc. ‏

‏Dự án Bữa ăn học đường góp phần đưa kiến thức dinh dưỡng và bữa trưa lành mạnh đến với hàng triệu học sinh cả nước.

‏Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều sáng kiến vì dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng như Dự án Bữa ăn Học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em hay Phần mềm Sức Khỏe Gia Đình Việt. Bên cạnh đó là các nỗ lực về phát triển bền vững thông qua các sáng kiến giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm rác thải nhựa, bảo tồn nguồn nước, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất với Dự án Khoai mì bền vững và mô hình "Chu trình sinh học" trong sản xuất bột ngọt.‏

Đây cũng là cách để doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa Mục đích tồn tại: "Góp phần mang đến khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".‏

‏Công ty Ajinomoto Việt Nam‏

‏Địa chỉ: ‏‏KCN Biên Hòa I, P. Trần Biên, ‏‏Thành phố Đồng Nai, Việt Nam‏