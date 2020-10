BLACKPINK vượt mặt 3 tiền bối, giật cúp đầu tiên với Lovesick Girls nhưng fan lại kêu trời vì màn encore dang dở xem mà tức!

BLACKPINK hôm nay (11/10) đã có sân khấu quảng bá thứ 2 cho Lovesick Girls và Pretty Savage tại chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. BLACKPINK đã lần lượt biểu diễn 2 ca khúc với những bộ outfit khác với ngày hôm qua, nhưng vẫn giữ được thần thái, bùng nổ năng lượng cùng khả năng hát live ấn tượng mặc dù vũ đạo khó nhằn. Đặc biệt, những góc quay của SBS được đánh giá cao, làm tăng thêm sự thu hút khi theo dõi sân khấu biểu diễn của BLACKPINK.

BLACKPINK tiếp tục mang đến 2 sân khấu quảng bá ấn tượng tại Inkigayo

Sân khấu Pretty Savage - BLACKPINK (SBS Inkigayo)

Sân khấu Lovesick Girls - BLACKPINK (SBS Inkigayo)

Kết màn ấn tượng của BLACKPINK tại Inkigayo

Bên cạnh BLACKPINK, nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia quảng bá như: EVERGLOW, TREASURE, H&D, WJSN, WEi... Nhiều sân khấu âm nhạc ấn tượng đã được biểu diễn. Tuy nhiên, trong màn tranh cúp chiến thắng tuần này, chỉ có BLACKPINK là nghệ sĩ trực tiếp có mặt tại trường quay. Hai đối thủ còn lại đã kết thúc đợt quảng bá.

Dù chỉ mới lần đầu quảng bá tại Inkigayo, Lovesick Girls đã xuất sắc vượt qua các sản phẩm của tiền bối Jessi (Nunu Nana) và J.Y.Park, Sunmi (When We Disco) để đạt vị trí số 1. Ca khúc đạt tổng điểm là 6376, cách When We Disco gần 1 nghìn điểm. Đây chính là cúp âm nhạc đầu tiên mà BLACKPINK đạt được trong đợt quảng bá Lovesick Girls.

BLACKPINK xuất sắc vượt qua loạt tiền bối để giành cúp đầu tiên cho Lovesick Girls tại Inkigayo tuần này

Thấy idol thắng cúp đầu tiên xuất sắc là thế, nhưng fan vẫn không khỏi... tức. Lý do là đang tận hưởng màn hát live encore của BLACKPINK thì tự nhiên nhà đài cắt giữa chừng. Dù chưa thể nghe được trọn vẹn màn encore Lovesick Girls nhưng người nghe vẫn hết lời khen cho màn hát live của Jennie và Lisa. Còn giờ thì nhà đài hãy nhanh nhanh đăng tải nốt màn hát live của Jisoo và Rosé đi nào!

BLACKPINK có được chiến thắng đầu tiên với Lovesick Girls nhưng phần encore lại bị cắt giữa chừng khiến fan xem mà tức!

Chúc mừng BLACKPINK với chiến thắng đầu tiên của Lovesick Girls!

Nguồn & Clip: YouTube, Ảnh: Twitter