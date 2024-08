Black Myth: Wukong báo tin buồn cho game thủ, không biết bao giờ mới khắc phục lỗi

Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình và người chơi cũng như phá vỡ một số kỷ lục, thế nhưng bản thân Black Myth: Wukong cũng chưa phải là một dự án quá hoàn hảo khi vẫn còn những khiếm khuyết cần khắc phục.

Đối với các game thủ trên PC, mọi thứ có vẻ ổn hơn nhưng đặc biệt không ít người chơi PlayStation 5 đã phải phàn nàn về vấn đề hiệu suất của mình khi thường xuyên gặp tình trạng lag, giật ở các chế độ Quality và Balance trong Black Myth: Wukong.

Mặc dù chế độ Performance hứa hẹn sẽ mang tới sự ổn định hơn, thế nhưng các game thủ vẫn rất phàn nàn về việc tụt khung hình trong quá trình trải nghiệm bom tấn này. Đáng nói ở chỗ, nhà phát triển GameScience hoàn toàn biết về vấn đề này nhưng hiện tại, chưa hề có bất kỳ động thái nào về việc tung ra một bản vá lỗi.

Được biết, nhà phát triển này gặp một số vấn đề với việc tối ưu hóa, về cơ bản là bị tắc nghẽn và có lẽ sẽ phải rất lâu nữa các game thủ trên PlayStation mới có thể được trải nghiệm Black Myth: Wukong một cách mượt mà nhất.

Nhiều người tin rằng vấn đề xảy ra là do GameScience chưa quen với việc sản xuất trò chơi trên máy chơi game vì rõ ràng khi so sánh, phiên bản PC của Black Myth: Wukong chạy mượt mà hơn phiên bản PS5 theo hầu hết đánh giá. Cũng đáng chú ý là Game Science trước đó đã xác nhận phiên bản Wukong trên Xbox Series X|S đã bị trì hoãn do trục trặc kỹ thuật.

Dẫu vậy, điều này có lẽ không phải là rào cản quá lớn để khiến Black Myth: Wukong tiếp tục nhận về những đánh giá tích cực trong những ngày qua và nhiều khả năng, đây vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Game of the Year năm nay.