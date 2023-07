Binz, Amee, Andree, DJ Liu đổ bộ tuần lễ khai trương Shark Club phiên bản mới

Shark Club "tiến hoá" với phiên bản nâng cấp theo concept "Evolution"

Shark Club là một trong những địa điểm giải trí không thể bỏ qua khi tới Hà Nội, nơi thu hút đông đảo giới trẻ lui tới để thư giãn và tận hưởng những giây phút sôi động. Sau một thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình mới, Shark Club đã chính thức trở lại với phiên bản "Evolution" vô cùng ấn tượng và đầy sáng tạo.

Phiên bản nâng cấp lần này của Shark Club là sự kết hợp giữa ý tưởng mới lạ và những cải tiến đáng kể về không gian trang trí, âm thanh, ánh sáng. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hoang sơ và sự tự do mênh mông của biển cả, Shark Club được biến thành không gian giải trí và thư giãn độc đáo như một thuỷ cung giữa lòng Hà Nội.

Để khiến các vị khách hòa mình vào không gian của đại dương, vật liệu sử dụng cho concept lần này là đá tự nhiên và đá vôi nguyên sinh dưới lòng biển. Khu vực quầy bar được tân trang với phần trần cong mềm mại kết hợp với bàn thạch anh xuyên sáng tạo nên hiệu ứng kỳ ảo nịnh mắt. Bàn ghế tại Shark cũng được cải tiến để tạo cảm giác êm ái, thoải mái nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, Shark Club cũng sử dụng công nghệ ánh sáng Full Led 360 độ mới nhất kết hợp với hệ thống âm thanh D&B khiến cho những bữa tiệc âm nhạc lại càng thêm sôi động.

Với sự kết hợp của những yếu tố thiên nhiên và công nghệ hiện đại, Shark Club đã tạo ra một không gian giải trí độc đáo, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm giải trí vô cùng thú vị và mới lạ.

Đặc biệt, Shark Club Hà Nội sở hữu một bộ sưu tập sản phẩm rượu Champagne sang trọng, bao gồm Moet Chandon, Dom Luminous, Ace, Tequila Azul. Cùng với đó, Shark còn mang đến cho các thượng khách những ly Cocktail độc đáo mang hơi hướng của đại dương, được phục vụ độc quyền bởi các Bartender hàng đầu.

Dàn sao khủng đổ bộ tuần lễ khai trương Shark Club phiên bản mới

Để đánh dấu sự trở lại này hoành tráng này, Shark Club sẽ mang tới một tuần lễ Opening bùng nổ với sự xuất hiện của hàng loạt khách mời đặc biệt như DJ/Producer Liu, Binz, Amee.

Xuất hiện trong đêm nhạc 7/7 tại Shark là chàng "badboy thơ ca" Binz. Ngọt ngào mà cá tính cùng chất giọng tình cảm, Binz luôn ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Một số ca khúc nổi bật có thể kể đến như Sao Cũng Được và So Far mang màu sắc rất lãng mạn, ấm áp và thể hiện cách gieo vần, dùng từ đậm chất Binz.

Ngày 8/7, Shark Club là sân khấu của cô nàng Amee, khuấy động bầu không khí với những bài hát dễ thương với tông giọng baby voice ngọt ngào. Ngay từ khi ra mắt AMEE đã trở thành một hiện tượng của làng nhạc Việt khi sở hữu số lượng lớn các ca khúc hit như: Anh nhà ở đâu thế?, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà, Do for love, Trời giấu trời mang đi,...

DJ Liu - 1 trong 5 DJs tài năng nhất đến từ Brazil với những track nhạc House độc lạ, cực bắt tai sẽ tiếp nối bữa tiệc khai trương Shark Club vào ngày 9/7. Nhắc đến Liu, người nghe nhạc chắc chắn không thể không biết tới hàng loạt các track nhạc top đầu thế giới của anh như Don't Look Back, Step Ahead, Coastline, All I Want,.... luôn đạt gần 50M lượt nghe trên các nền tảng. Hình ảnh Liu luôn gắn liền với các lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới hoành tráng như Tomorrowland, Lollapalooza, Rock in Rio,….

Andree - nam rapper gạo cội trong giới Underground với những bản hip hop máu lửa cũng góp mặt trong tuần lễ khai trương Shark Club phiên bản mới. Là cái tên hot nhất dàn HLV Rap Việt mùa 3, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Andree xuất hiện, anh đã gây sốt bởi sự duyên dáng, hài hước và chất rap ăn chơi, xa hoa đầy phóng khoáng. Những bản rap của anh được đánh giá cao bởi flow chuẩn, ca từ khá "hầm hố", gai góc và đi sâu vào những góc khuất của cuộc sống.

Tại Shark chuỗi event không bao giờ dừng lại. Kế tiếp tuần lễ khai trương sẽ là những sự kiện hợp tác cùng những đơn vị tổ chức festival hàng đầu Việt Nam với chuỗi format chương trình hấp dẫn. Luôn đổi mới và nâng cấp chính là điều khiến Shark Club có sức hút mạnh mẽ đối với giới trẻ như hiện tại.