Bình Tinh lên tiếng xin lỗi sau tang lễ NS Vũ Linh

Vào chiều ngày 11/3, con nuôi của NS Vũ Linh là Bình Tinh đã gửi lời cảm tạ sau tang lễ của "ông hoàng cải lương". "Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và dù được các y, bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng vì bệnh quá nặng nên cha, anh, bác, chú, cậu của chúng tôi là nghệ sĩ Vũ Linh đã tạ thế lúc 12 giờ 30 phút ngày 5/3/2023. Sự ra đi của NS Vũ Linh là một mất mát lớn lao không gì bù đắp được trong đời sống tình cảm và về mọi phương diện của đại gia đình chúng tôi", Bình Tinh chia sẻ.

Đồng thời, Bình Tinh lên tiếng gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ và chính quyền địa phương đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi thuận lợi nhất trong thời gian vừa qua: "Từ khi nghệ sĩ Vũ Linh lâm bệnh đến tận những giờ phút cuối cùng và trong cả những ngày diễn ra tang lễ đã luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ của bệnh viện. Nhất là lực lượng an ninh trật tự của phường, quận đã túc trực suốt ngày đêm". Con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh còn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tình cảm của các khán giả, nghệ sĩ đã tới viếng thăm và gửi những lẵng hoa thay lời tiễn biệt.

Bình Tinh - con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh gửi lời cảm tạ sau tang lễ của "ông hoàng cải lương"

Cô còn gửi lời xin lỗi chân thành vì những thiếu sót trong việc đón tiếp những ngày diễn ra tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh

Bên cạnh đó, Bình Tinh gửi lời xin lỗi sâu sắc và chân thành vì những thiếu sót trong việc đón tiếp những ngày diễn ra tang lễ. Con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh hy vọng mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua.

Vào chiều ngày 5/3, thông tin nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Vũ Linh đã qua đời tại nhà riêng khiến khán giả và nhiều sao Việt bàng hoàng và xót xa. Lúc sinh thời, NS Vũ Linh từng được mệnh danh là "ông hoàng cải lương" và được đông đảo khán giả yêu mến. Ông gắn liền với các vở cải lương nổi tiếng như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá…

Sau 3 ngày diễn ra lễ viếng, đến trưa ngày 9/3, linh cữu của NS Vũ Linh được đưa ra khỏi nhà riêng để đi an táng. Đông đảo các nghệ sĩ và khán giả đã có mặt để tiễn đưa NS Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Cố NS Vũ Linh đã được an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương vào trưa cùng ngày.

Đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã có mặt để tiễn đưa NS Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng