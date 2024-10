Bình Thuận: Tai nạn trong đêm khiến đầu xe khách biến dạng, phụ xe đứt nửa cánh tay

Theo thông tin từ báo Bình Thuận, vào khoảng 2h45 ngày 16/10 trên quốc lộ 1A đoạn Km1710 + 600 qua xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra vụ tai nạn giữa xa khách với xe đầu kéo chở cần cẩu.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển số 50H - 359.51 chạy tuyến Bình Định - TPHCM, lưu thông hướng Bình Thuận - Đồng Nai, trên xe có khoảng 20 hành khách. Khi đến Km1710 + 600 qua xã Hàm Mỹ thì tông vào thanh cần cẩu trên rơ-mooc biển số 73R - 005.26 của xe đầu kéo 73H - 000.33.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vị trí cửa lên xuống của xe khách bị biến dạng, bể nát.

Cú tông khiến vị trí cửa lên xuống của xe khách bị biến dạng, bể nát; phụ xe ngồi vị trí này bị đứt rời nửa cánh tay. Xe cứu thương đã nhanh chóng đưa phụ xe đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu. May mắn, khoảng 20 hành khách trên xe khách không có ai bị thương.

Báo Lao động cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Hàm Mỹ cùng tổ tuần tra CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn theo thẩm quyền.