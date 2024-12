Bình Dương: Phát hiện thi thể đang phân hủy ven đường, xe đạp bị vùi dưới cỏ khô

Theo báo Dân trí, ngày 12/12, Công an TP Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra một thi thể đang phân hủy được phát hiện trong bụi cỏ.

Sáng cùng ngày, người dân đi nhặt ve chai ven đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú (TP Thuận An), phát hiện một chiếc xe đạp bị vùi trong lớp cỏ khô.

Chiếc xe đạp nằm trong bụi cỏ khô ở hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: Dân trí

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, thời điểm này, người dân đang đi trên đường thì nhìn thấy chiếc xe đạp ở trong bãi cỏ, xung quanh ngổn ngang nhiều ống cống bê tông. Khi đến xem thì người dân phát hiện kế bên xe đạp có một thi thể nên hô hoán, đồng thời trình báo cho công an.

Tiếp nhận thông tin, công an đến bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Hiện trường là khu vực bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Nạn nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Chiếc xe đạp của nạn nhân có cột một thanh gỗ sau xe, giỏ xe chứa nhiều tờ báo cùng với hai can nhựa (loại 20 lít và 5 lít), một chiếc mũ cối.

Một số người dân cho hay, họ từng thấy nạn nhân và một số người khác sống trong các ống cống ở khu vực này. Công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của người này.