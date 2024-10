Bình An và Phương Nga tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 sau hơn 4 năm yêu nhau. Tại lễ cưới, Bình An dành những lời ngọt ngào nhất cho vợ của mình. Sau 2 năm về chung một nhà, Bình An và Phương Nga vẫn luôn mặn nồng, quấn quýt bên nhau như lúc mới yêu. Cặp đôi "dính nhau như sam" ở các sự kiện.