Bình An hào hứng khoe được 6 nàng hậu vây kín và còn "dằn mặt" nàng, còn Phương Nga đành đứng riêng 1 góc ngậm ngùi

Từ khi chính thức công khai hẹn hò, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Phương Nga và Bình An nhận được sự yêu mến đặc biệt của người hâm mộ. Á hậu Phương Nga cũng rất thoải mái đưa bạn trai giới thiệu cùng hội chị em nàng hậu, Bình An có mặt trong hầu hết các dịp hội bạn gặp gỡ.

Chính vì mối quan hệ thân thiết này, Bình An đã tranh thủ "mượn" 6 nàng hậu hot nhất Vbiz là: Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Phương Anh để có pha "dằn mặt" bạn gái.

Chả là nhân dịp cùng nhau dự sự kiện vào tối ngày 16/12, Bình An đã khoe khoảnh khắc cực lầy lội bên 6 mỹ nhân Vbiz kèm chia sẻ: "Nhà là phải có nóc". Trong khi, Bình An đang rất hào hứng, cười tươi hết cỡ bên dàn người đẹp thì Phương Nga lại ngậm ngùi đứng riêng 1 góc trời vì bị... ra rìa. Nhìn khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi, netizen rần rần: "Cậu - mợ dễ thương quá", "Tối nay Bình An ngủ ở ngoài nhe", "Nhìn Phương Nga bị thất sủng thương quá", "Tiểu Vy nhập vai quá kìa","Sao Bình An nhiều nóc xịn quá vậy",...

Mặc ai phát "cẩu lương", Bình An tranh thủ "dằn mặt" Phương Nga khiến nàng ngậm ngùi đứng riêng 1 phía

Được biết, Phương Nga và Bình An đã có hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Phương Nga từng hài hước tiết lộ cả hai sẽ kết hôn vào tháng 9 Âm lịch nhưng... chưa biết năm nào.

Bình An và Phương Nga đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống đời thường

Cặp đôi đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 9 Âm lịch nhưng chưa rõ năm nào!