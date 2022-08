Bình An gặp rắc rối gì với phim “Gara Hạnh Phúc” mà nhắc đến “cảm xúc tồi tệ”?

Bình An là một diễn viên chăm chỉ trong “vũ trụ phim VTV” khi tham gia phim mới liên tục, rất chịu khó thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Hiện giờ, Bình An đang tham gia Gara Hạnh Phúc với vai Quân, một gã trai đểu chính hiệu.

Bình An đóng vai trai đểu trong Gara Hạnh Phúc

Quân bắt cá hai tay, ngoài mặt thì công khai hẹn hò với Sơn Ca nhưng trong bóng tối, anh chàng lại cặp kè với một quý bà giàu có. Cái giá cho việc luôn phải nghe lời chị sếp là Quân trở thành trợ lý giám đốc, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Nhưng Quân cũng không thể che giấu mối tình vụng trộm được mãi khi Sơn Ca bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất ổn.

Đã có lúc, anh chàng muốn vùng lên, chia tay chị sếp để về với Sơn Ca. Nhưng một gã trai lười biếng, có phần hơi ngốc nghếch như Quân thì đâu có dễ dứt áo ra đi khỏi người phụ nữ ghê gớm sắc sảo. Và chắc chắn trong những tập phim tiếp theo, bí mật của Quân sẽ bị lộ tẩy khiến Sơn Ca nổi trận lôi đình, quyết chia tay gã trai bội bạc.

Diễn xuất của Bình An cũng chưa nhận được nhiều lời khen

Trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng không chỉ phàn nàn về diễn xuất có phần gượng gạo của Bình An mà còn ghét bỏ tính cách nhu nhược của Quân. Việc Quân liên tục dùng những lời nói ngọt ngào để xoa dịu Sơn Ca, thề thốt chỉ yêu mình cô sau đó lại lao đến với người tình lớn tuổi khiến người xem bức xúc và từ đó ghét lây sang cả Bình An.

Khán giả ghét Quân nên ghét lây sang Bình An

Có lẽ vì nhận được quá nhiều bình luận tiêu cực khi khán giả nhầm lẫn giữa phim và đời mà Bình An đã than phiền trên trang cá nhân “Phim là phim, đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cuộc đời của mình như vậy. Thứ cảm xúc đó thực sự tồi tệ lắm”.

Nam diễn viên không giấu được bức xúc

Bình An khẳng định rằng chính anh còn thấy vai diễn của mình nhu nhược ngốc nghếch thì không thể trách khán giả ghét bỏ nhân vật Quân. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Bình An đã hé lộ rằng khi diễn vai Quân, có những lúc anh tự biết rằng nói những câu thoại này chắc chắn sẽ bị khán giả mắng mỏ. Thậm chí có những phân đoạn, Bình An phải chủ động sửa lời thoại để nhân vật Quân có phần thông minh hơn, đỡ bị ghét hơn.

Bình An từng phải sửa lời thoại để vai Quân đỡ bị ghét hơn

Ấy thế mà khi Gara Hạnh Phúc lên sóng, Bình An vẫn không tránh được những bình luận giận dữ, chê trách của khán giả khiến nam diễn viên chạnh lòng buồn bã vì bị nhiều người vì ghét nhân vật Quân mà quay sang ném đá anh.