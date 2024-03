Bigo Live Việt Nam tri ân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3

Tấm ảnh lưu niệm của nhân viên Bigo Live Việt Nam cùng các "chị đẹp"

Người phụ nữ Việt Nam, từ thời xa xưa đến nay, luôn hiên ngang hy sinh bản thân, kiên trì vượt qua những thử thách đầy cam go, để xây dựng nên hình ảnh một gia đình hạnh phúc và một xã hội phồn thịnh. Trong chiến dịch "Live To Love Women", Bigo Live Việt Nam không chỉ muốn dành sự tôn kính cho vai trò vững chắc của phụ nữ trong xã hội, mà còn mong muốn lan tỏa những thông điệp sâu sắc về sự đồng cảm và ủng hộ đối với những người phụ nữ đang đối diện với khó khăn. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng đầu tiên của Bigo Live Việt Nam trong năm 2024, một bước tiến đột phá trong việc kết hợp hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến, mang lại cơ hội to lớn để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa này tới hàng triệu người trên khắp cả nước.

Hơn 100 phần quà đã được gửi tặng đến các "chị đẹp" nhân ngày 8.3

"Live To Love Women" không chỉ là một chuỗi hoạt động đơn thuần để thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh phái đẹp, mà còn là một cơ hội để nhấn mạnh vai trò không thể phủ nhận của phụ nữ trong xã hội.

Các "chị đẹp" với nụ cười hạnh phúc khi được nhận những món quà tri ân từ Bigo Live Việt Nam.

Với hơn 100 món quà bao gồm: gạo, dầu ăn và mì ăn liền được trao tặng, Bigo Live Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc thể hiện sự quan tâm, mà còn đi xa hơn bằng việc hỗ trợ những phụ nữ có ý định khởi nghiệp. Chúng tôi tin rằng việc này không chỉ là một hành động tốt đẹp mà còn là một cơ hội để tiếp sức cho những phụ nữ trên hành trình phát triển của mình, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Chiến dịch mang đến niềm vui nhỏ cho nhiều phụ nữ có mong muốn khởi nghiệp.

Trong buổi lễ tri ân nhân ngày 8/3 vừa qua, không thể bỏ qua sự góp mặt của nữ diễn viên lồng tiếng Nhật Thủy, người được mệnh danh là "phù thủy lồng tiếng" của miền Nam. Với sự dày dặn kinh nghiệm trong việc lồng tiếng, cô đã làm nên tên tuổi của mình trong lòng khán giả Việt Nam.

Diễn viên Nhật Thủy thường tham gia lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim tại Việt Nam

Bên cạnh buổi lễ tri ân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua, được tổ chức cùng với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, chuỗi sự kiện trực tuyến "Live To Love Women" vẫn đang diễn ra với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa.

Để tham gia và chia sẻ niềm vui cùng bạn bè, hãy ghé thăm Bigo Live Việt Nam ngay. Thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh sóng của Bigo Live Việt Nam.

Download app tại đây: https://bit.ly/3JWDxhh