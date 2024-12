Biết tin người phụ nữ 3 lần ra ngân hàng rút số tiền tiết kiệm lớn, công an mai phục, bắt 2 nghi phạm trong đường dây lừa đảo

Dưới lời lẽ ngon ngọt của kẻ lừa đảo, chị Hồ (tên đã được thay đổi), một người dân ở huyện Phì Đông, thành phố Hợp Phì (Trung Quốc) đã bị đối phương dụ dỗ cùng nhau “đầu tư” kiếm tiền.

Sau đó, chị Hồ đã đến ngân hàng rút tiền và giao cho người được gọi là "người liên lạc". Rất may, công an đã kịp thời phát hiện, mai phục trước tại điểm hẹn và bắt giữ 2 nghi phạm, thu giữ tại chỗ 320.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Theo lời kể của chị Hồ, vào giữa tháng 11 năm nay, khi đang dùng điện thoại xem video ở nhà, chị nhận được tin nhắn từ một người lạ: "Xin chào, tôi đã xem video của bạn, chúng ta có thể làm quen được không?".

Vì lịch sự nên chị Hồ đã trả lời người lạ mặt này. Người này tự xưng là "Đặng Mỗ Phong", một quân nhân đang tại ngũ. Do chị Hồ luôn ngưỡng mộ quân nhân, nên hai người trò chuyện trên mạng rất tâm đầu ý hợp.

Trong các cuộc trò chuyện, "Đặng Mỗ Phong" tỏ ra rất quan tâm đến chị Hồ, không chỉ hỏi han mỗi ngày mà còn luôn kiên nhẫn an ủi mỗi khi chị Hồ gặp chuyện buồn tâm sự với anh ta. Dưới những lời đường mật của "Đặng Mỗ Phong", chị Hồ dần mất cảnh giác.

Ngày 14/11, "Đặng Mỗ Phong" nói với chị Hồ rằng anh ta có cách kiếm tiền dễ dàng. Vì sắp hết phép và phải quay lại đơn vị nên không tiện sử dụng WeChat, anh ta muốn chị Hồ giúp quản lý tài khoản đầu tư của mình.

Một thời gian sau, chị Hồ thấy số tiền trong tài khoản ủy thác tăng lên chóng mặt, liền động lòng muốn cùng đối phương đầu tư.

Công an phục kích tại hiện trường giao dịch, bắt giữ 2 nghi phạm

Kẻ lừa đảo nói rằng gần đây việc chuyển khoản số tiền lớn bị kiểm tra nghiêm ngặt, nên yêu cầu chị Hồ nạp tiền bằng hình thức giao dịch tiền mặt. Sẽ có người đến tận nhà thu tiền.

Từ ngày 15 đến 18/11, chị Hồ đã 3 lần đến ngân hàng rút tổng cộng 260.000 nhân dân tệ tiền gửi tiết kiệm và giao cho người liên lạc do đối phương sắp xếp. Khi chị Hồ đang háo hức chờ đợi kiếm tiền thì Trung tâm Chống lừa đảo Công an huyện Phì Đông nhận được tin báo chị Hồ đang bị lừa đảo qua mạng. Ngay lập tức, công an đã cử người đến nhà chị Hồ để ngăn chặn.

Sau khi được công an nhiều lần khuyên can, chị Hồ mới bừng tỉnh. Lúc này, chị Hồ vẫn còn 45.000 nhân dân tệ tiền mặt, dự định sẽ giao cho "người liên lạc" đến lấy tiền vào ngày hôm sau.

Công an đã lên kế hoạch, để chị Hồ giả vờ đồng ý chuẩn bị tiền mặt, đồng thời bố trí lực lượng mai phục trước tại điểm hẹn. Cuối cùng, tại hiện trường giao dịch, công an đã bắt giữ 2 "người liên lạc", cũng thu giữ được 320.000 nhân dân tệ tiền mặt trên xe của chúng.

Qua điều tra ban đầu, vụ án này liên quan đến các địa phương như Hợp Phì, An Khánh, Nam Kinh, với số tiền lên đến hơn 1,6 triệu nhân dân tệ và hơn 20 người bị lừa . Hiện 2 nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự và vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an cũng giải thích thêm, việc gặp mặt giao dịch tiền mặt thực chất là để tránh sự giám sát của cơ quan công an và ngân hàng. Những người đến tận nhà thu tiền thực chất là các nhóm chuyên rửa tiền.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin vào những lời dụ dỗ kết bạn qua mạng, hoàn tiền khi mua hàng, đầu tư kiếm tiền trên mạng. Nếu gặp trường hợp yêu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, xe ôm để gửi tiền mặt hoặc vàng, hãy ngay lập tức từ chối và báo cho công an để tránh bị thiệt hại về tài sản.