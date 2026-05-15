“Biết Thương Mẹ Hơn”: Khi lời cảm ơn không cần chờ đến Ngày Của Mẹ

Chúng ta có thể dễ dàng thể hiện sự ghi nhận bằng một lời cảm ơn rất tự nhiên đến bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng với mẹ - người đã ở bên chúng ta từ những ngày đầu tiên, ta lại thường lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vòng tay mẹ ôm sau mỗi buổi tan trường

Chẳng phải vì không yêu, không thương mà có khi vì… đợi. Đợi một dịp phù hợp rồi mua một bó hoa, đặt một bữa ăn, chụp một tấm ảnh là thay lời muốn nói rồi đó. Chứ ngày thường mà tự nhiên nói "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm" - cứ thấy kỳ kỳ sao ấy, không hợp với không khí cơm canh thường ngày.

Nhưng Ngày Của Mẹ năm nay, đạo diễn Chung Chí Công gửi đến tất cả chúng ta một thông điệp đặc biệt đi từ chính sự "chờ đợi" này.

Khi âm nhạc kể chuyện nhà

Tiếp nối thành công của bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, lần trở lại này, đạo diễn Chung Chí Công kết hợp cùng nhãn hàng bánh quy bơ Danisa gửi đến khán giả phim âm nhạc "Biết Thương Mẹ Hơn". Bài hát là một chương tiếp nối đầy chiều sâu rung động, khơi gợi những cảm xúc chân thật về tình mẫu tử thiêng liêng. Càng ngắm nhìn từng khung hình trong phim, chúng ta càng cảm nhận rõ ràng dụng ý của đạo diễn: Hãy để lòng biết ơn dẫn lối mỗi ngày, biến từng khoảnh khắc đều trở nên trọn vẹn như Ngày của Mẹ.

Đằng sau mỗi bước chân của con, luôn là sự đồng hành và dõi theo…

... của ba mẹ, với tất cả những gì họ có trên đời

Không kể một câu chuyện đặc biệt của một cá nhân cụ thể, "Biết Thương Mẹ Hơn" ghép nối nhiều câu chuyện đời thường, bình dị của những người mẹ khác nhau, những gia đình khác nhau, những thế hệ khác nhau - nhưng đều có chung một dòng chảy yêu thương, ấm áp của gia đình.

"Con là khóm hoa thơm, mẹ là mặt đất

Ôm con đứng vững vàng, bền chặt tương thân

Con là cá tung tăng, mẹ là dòng sông lấp lánh

Có khi cá bơi ra biển xa"

Qua những khung hình, sự hiện diện của cha mẹ hiện lên bình dị mà lớn lao

Những khoảnh khắc quen thuộc hằng ngày của mẹ từ những buổi chiều đón con nơi cổng trường, món ăn mẹ nấu, chiếc áo mẹ thêu, tiếng vỗ tay khích lệ, hay ánh mắt trìu mến của mẹ… tất cả đều được kể lại một cách tinh tế qua những thước phim trong MV. Những hình ảnh ấy không cần lời thoại, nhưng đủ sức nặng để khiến chúng ta lắng lại, để rồi nhận ra biết bao điều vô giá mà mẹ đã dành cho ta trong suốt cả cuộc đời.

Có ai nhớ hộp kim chỉ "đặc biệt" của mẹ, của bà không?

Với MV "Biết Thương Mẹ Hơn" - Danisa chọn ra mắt đúng vào dịp Ngày của Mẹ 2026

Điều làm "Biết Thương Mẹ Hơn" chạm đến người xem không phải là sự bi lụy hay những tình tiết cao trào. Ngược lại, nó đời thường, dung dị như hơi thở, như bữa cơm nhà. Hình như ai cũng đã từng ríu ra ríu rít kể chuyện với mẹ như chú chim non, hồn nhiên nói ra câu "con yêu mẹ nhất", "mẹ là số một", nhưng không biết từ lúc nào, cả mẹ và con chẳng biết phải thể hiện tình cảm của mình ra sao ngoài "con ăn cơm chưa" hay "con về rồi nha mẹ".

Không biết từ lúc nào, cả mẹ và con chẳng biết phải thể hiện tình cảm của mình ra sao

Hôm nay là ngày phù hợp nhất

"Biết Thương Mẹ Hơn" nhắc ta rằng: bày tỏ tình yêu thương không cần phải là những lời hứa hẹn lớn lao, đôi khi một cái ôm bất ngờ lúc mẹ đang rửa chén, một đĩa trái cây gọt sẵn trong chiều hè… cũng đủ để ta bày tỏ sự quan tâm của mình với mẹ. Đâu cần dịp đặc biệt mới có thể hỏi mẹ một câu hỏi thật lòng rằng: "Dạo này mẹ có chuyện gì vui không, mẹ kể con nghe với". Có khi chỉ một câu đơn giản vậy thôi, lại mở ra vô vàn kết nối mà trước đây chúng ta lỡ bỏ quên.

Phút giây nào còn được ở bên mẹ cũng là phút giây tuyệt vời nhất

Chỉ cần như vậy thôi, có khi bạn sẽ bất ngờ vì nhận ra bản thân và mẹ lại có thể dễ dàng mở lòng với nhau và có nhiều điểm chung hơn bạn nghĩ. Và rồi sẽ thấy rằng, những cử chỉ yêu thương, tình cảm trân quý vốn dĩ không cần sân khấu, không cần ngày đặc biệt để thể hiện.

Ngày phù hợp chính là ngày hôm nay!

365 ngày trong năm đều có thể là Ngày của Mẹ nếu chúng ta chịu để ý một chút, chịu bước ra khỏi vùng "ngại ngùng" quen thuộc đó một chút. Đôi khi chỉ cần gọi điện hỏi thăm, về nhà sớm hơn một chút, dành thời gian lắng nghe câu chuyện của mẹ hoặc đơn giản là nói ra những yêu thương ta vẫn giữ trong lòng. Hãy để giai điệu của "Biết Thương Mẹ Hơn" ngân nga trong lòng chúng ta như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: