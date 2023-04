Biệt thự bạc tỷ rộng 270m2 của Tóc Tiên - Hoàng Touliver: Có hồ bơi và phòng gym, các góc bên trong sang cỡ nào?

Sau nhiều năm làm nghề, Tóc Tiên và Hoàng Touliver có khối tài sản khủng. Bằng chứng là không chỉ sở hữu đồ hiệu, thường xuyên du lịch sang chảnh mà cặp đôi còn đang cùng nhau tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trong ngôi biệt thự bề thế ở Quận 2, TP.HCM. Cơ ngơi của vợ chồng Tóc Tiên có diện tích khoảng 270m2, nằm trong khu tập trung nhiều căn biệt thự khủng. Dân tình dự đoán ngôi nhà của vợ chồng nữ ca sĩ phải lên đến chục tỷ đồng vì xịn từ ngoài cửa đến vào trong nhà.

Cổng biệt thự có bức tường đá lạ mắt, xung quanh trồng nhiều hoa tạo nên không gian gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nơi Tóc Tiên, Hoàng Touliver thường xuyên tạo dáng để chụp ảnh "sống ảo".

Nội thất và các thiết kế bên trong biệt thự chủ yếu bằng gỗ và kính vô cùng thoáng mát. Đặc biệt, vợ chồng Tóc Tiên đặt khu vực bếp thông với phòng khách, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè ăn uống thân mật. Hội bạn của Tóc Tiên - Hoàng Touliver nhiều lần check in tại ngôi biệt thự này.

Phía trước tổ ấm của vợ chồng Tóc Tiên và Hoàng Touliver

Bức tường đá tạo nên nét độc đáo của nhà nữ ca sĩ khi nhìn từ bên ngoài

Phòng khách có diện tích lớn, thuận lợi cho những buổi tụ họp nhóm bạn thân

Không gian bếp hiện đại, đầy đủ thiết bị dành cho việc nấu nướng của vợ chồng Tóc Tiên

Cầu thang kết hợp giữa gỗ và kính trông rất sang trọng, đẳng cấp

Khu vực phòng ngủ của vợ chồng nữ ca sĩ khá đơn giản, có chiếc giường to theo phong cách hiện đại. Do có đam mê thể thao nên cả hai dành một không gian lớn bày trí các máy móc, thiết bị như một phòng gym tại gia. Đây cũng là lý do Tóc Tiên - Hoàng Touliver "mlem mlem" cả đôi sau 4 năm về chung nhà. Ở khu vực hành lang căn biệt thự, Tóc Tiên trồng nhiều cây xanh, xây hồ bơi nhỏ để phục vụ mục đích giải trí, tận hưởng cuộc sống của cả hai.

Một góc phòng ngủ đơn giản của vợ chồng Tóc Tiên

Cả hai có phòng gym đầy đủ thiết bị để tập luyện tại nhà

Hoàng Touliver dành 1 căn phòng để vẽ tranh và trưng bày các sản phẩm

Phòng làm việc của ông xã Tóc Tiên trong biệt thự bạc tỷ

Chẳng cần đi xa, Tóc Tiên thoải mái diện bikini "thả dáng" tại hồ bơi của gia đình

Nữ ca sĩ tự tay đặt đồ trang trí từng góc nhỏ trong cơ ngơi này

Sân vườn ngập tràn cây xanh, đây cũng là không gian yêu thích của Tóc Tiên

Chỉ cần đứng vào 1 góc trong biệt thự, Tóc Tiên đã có thể cho ra 7749 bức ảnh "sống ảo" ngay và luôn