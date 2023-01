Biến thể XBB làm dịch COVID-19 lan mạnh đã xuất hiện ở những địa phương nào?

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Y tế, hiện có 2 tỉnh, thành phố là: TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể XBB, là biến thể mới đang gây đợt bùng phát dịch COVID-19 ở nhiều quốc gia.

Bộ Y tế dự báo, trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ vẫn diễn biến phức tạp; các biến chủng, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi.

Theo các chuyên gia, dịch COVID-19 khó có khả năng tái bùng phát ở Việt Nam do đã có miễn dịch cộng đồng cao nhờ tiêm vaccine và nhiều người đã mắc bệnh. Tuy nhiên, miễn dịch do tiêm vaccine cũng giảm dần theo thời gian; trong khi đó, nhiều nơi tiến độ tiêm vaccine COVID-19 vẫn còn chậm.

Đánh giá về biến thể phụ XBB của Omicron, chuyên gia Dr.Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết: Biến thể XBB và các biến thể phụ của nó đã được phát hiện tại hơn 10 quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, và sẽ tiếp tục lây lan trong thời gian tới. Dựa trên những gì chúng ta biết hiện nay, biến thể XBB và các biến thể phụ của nó dễ lây lan hơn các biến thể phụ khác; điều này rất đáng lo ngại.

Theo đó, mặc dù các nghiên cứu đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về khả năng tránh miễn dịch của biến thể này (tức là khả năng vượt qua “lá chắn” bảo vệ do các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay) nhưng cho đến nay, không có bằng chứng về sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể XBB gây ra. Các biện pháp chẩn đoán và bảo vệ hiện tại vẫn có hiệu lực, bao gồm cả các vaccine phòng COVID-19 được WHO phê chuẩn. Các loại vaccine đã được phê chuẩn vẫn chống chọi tốt với các biến thể mới và vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

WHO cũng khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa với biến thể XBB tương tự như chúng ta đã thực hiện đối với các biến thể phụ khác của Omicron và COVID-19 nói chung. Cụ thể, các biện pháp đó là: Đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao như nơi đông người và trong không gian kín, rửa tay thường xuyên, và cả người lớn lẫn trẻ em hãy đảm bảo rằng mình đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, bao gồm tất cả các liều nhắc lại được cơ quan y tế khuyến nghị.

"Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội sắp tới, người dân cần đề cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mỗi người. Vì vậy, trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu, người dân hãy đảm bảo cho mình và người thân được tiêm phòng đầy đủ và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên", Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khuyến cáo.