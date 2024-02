Biến động chóng mặt, giá vàng SJC lại "đổ đèo"

Cuối ngày 16-2, giá vàng SJC "quay xe" lao dốc sau một ngày tăng sốc. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 76,2 triệu đồng/lượng, bán ra 78,4 triệu đồng/lượng, giảm tới 600.000 đồng/lượng so với buổi sáng.



Nhiều doanh nghiệp khác hạ giá vàng SJC ở mức thấp hơn, như Tập đoàn DOJI bán ra vàng miếng còn 78,35 triệu đồng/lượng. Công ty vàng Mi Hồng hạ giá vàng miếng rớt khỏi mốc 78 triệu đồng/lượng, mua vào chỉ còn 76,9 triệu đồng/lượng, bán ra 77,9 triệu đồng/lượng.

Mốc cao nhất của vàng SJC lập trong sáng nay lên tới 79 triệu đồng/lượng. Biên độ dao động mua vào – bán ra được các doanh nghiệp duy trì từ 1 đến hơn 2 triệu đồng/lượng.

Theo một số chuyên gia, giá vàng SJC thường bị đẩy lên cao sát ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) để "đón sóng" nhu cầu mua vàng lấy may của người dân. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại của vàng SJC khi đang cao hơn giá thế giới từ 17-19 triệu đồng/lượng, một số chuyên gia cho rằng mua vàng SJC lúc này khá rủi ro.



Trong khi giá vàng SJC có dấu hiệu "nhảy múa" trước ngày Thần Tài, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại lại biến động chậm hơn. Cuối ngày, giá vàng nhẫn, vàng trang sức được giao dịch quanh 63,5 triệu đồng/lượng mua vào, 64,6 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với sáng nay.

Giá vàng trong nước biến động mạnh với giá vàng SJC trong bối cảnh giá thế giới tiếp tục phục hồi. Lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam, kim loại quý trên sàn quốc tế được giao dịch ở mức 2.007 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang thấp hơn vàng nhẫn khoảng 5 triệu đồng/lượng, trong khi thấp hơn vàng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD ngân hàng và tự do cũng bất ngờ tăng mạnh vào cuối ngày hôm nay. Vietcombank giao dịch USD mua vào 24.340 đồng/USD, bán ra 24.680 đồng/USD, tăng khoảng 40 đồng so với buổi sáng. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch USD mua vào 25.160 đồng/USD, bán ra 25.250 đồng/USD, tăng mạnh khoảng 200 đồng so với những ngày trước.