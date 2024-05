Biến căng: Taylor Swift bị tố tâm cơ, giở thủ đoạn chèn ép và chơi xấu loạt nghệ sĩ nữ?

Trên mạng xã hội X (Twitter), người hâm mộ của Billie Eilish và Taylor Swift đang "chiến" nhau ì xèo. Người hâm mộ Billie Eilish tố Taylor Swift chơi xấu đàn em, có hành động chèn ép hết người này đến người khác.

Cụ thể vào tháng 3 vừa qua, giọng ca Happier Than Ever đã có phát ngôn "đụng chạm" cả nền công nghiệp âm nhạc khi công khai chỉ trích vấn nạn ra nhiều version album vinyl. Billie Eilish bày tỏ sự khó chịu, chỉ trích các nghệ sĩ lớn ra nhiều album nhựa chỉ để "bào tiền fan", nâng cao thành tích và làm ảnh hưởng đến môi trường. Phát ngôn của Billie Eilish bị đồn đoán là nhắc đến những ngôi sao bán được nhiều album như Taylor Swift, Harry Styles, Olivia Rodrigo... Taylor Swift bị réo gọi nhiều nhất vì là nghệ sĩ bán được nhiều album nhất năm 2023, đồng thời hay ra nhiều phiên bản cho 1 album của mình.

Tuy nhiên Billie Eilish cũng không "vô tội" gì cho cam, khi cô từng ra mắt đến tận 15 phiên bản cho Happier Than Ever. Cư dân mạng cho rằng Billie "tiêu chuẩn kép", mặc dù cô khẳng định mình và đội ngũ chỉ sử dụng chất liệu tái chế. Những vật liệu này gây ảnh hưởng đến môi trường không kém gì vật liệu nguyên sinh. Phát ngôn xong, Billie Eilish cũng ra mắt đến 8 phiên bản vinyl cho album mới Hit Me Hard And Soft.

Hit Me Hard And Soft được phát hành ngày hôm nay (17/5) và lập tức tạo nên một cơn địa chấn trong cộng đồng fan yêu nhạc US&UK. Cũng trong ngày hôm nay, Taylor Swift đã tung ra 3 phiên bản digital cho album The Tortured Poets Department. Fan Billie Eilish cho rằng Taylor Swift cố tình ra nhạc để chèn ép thần tượng mình. Ngoài ra, những người này còn "phốt" Taylor Swift trở lại Spotify đúng lúc Katy Perry ra album mới, đăng nhạc digital lúc SZA comeback mới hòng cướp spotlight của các nghệ sĩ này.

Fan Billie Eilish tố Taylor Swift cố tình ra nhạc mới để chiếm spotlight của thần tượng, như cách nữ ca sĩ từng làm với Katy Perry, SZA

Fan Taylor Swift phản pháo bằng lý lẽ thứ 6 là ngày tính điểm bảng xếp hạng nên nữ ca sĩ phát hành nhạc vào ngày hôm nay là hợp lý. Ngoài ra, giọng ca Fortnight cũng chỉ ra nhạc số nên bảo vệ môi trường hơn hẳn 8 phiên bản vinyl album mới của Billie Eilish.

Billie Eilish còn bị "đào" lại quá khứ mời Damon Albarn lên sân khấu Coachella, mà Damon Albarn trước đó từng chỉ trích Taylor Swift không biết viết nhạc. Anh trai Finneas O'Connell của Billie Eilish cũng từng đùa vui rằng "Taylor sẽ kiện chúng mình". Hiện tại, trận chiến trên mạng xã hội X vẫn chưa hề kết thúc.

Billie Eilish mời Damon Albarn - người chỉ trích Taylor Swift lên diễn cùng tại Coachella

Anh trai nữ ca sĩ cũng từng đùa cợt về Taylor Swift

Billie Eilish đang là đối thủ nặng ký của Taylor Swift. Chỉ trong vài giờ lên sóng, album mới của giọng ca sinh năm 2001 đã nhận về phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Hit Me Hard and Soft nhanh chóng phá kỷ lục của Taylor Swift, mang về 95 điểm đánh giá từ Metacritic (một trang tổng hợp các bài đánh giá album nhạc, trò chơi điện tử, phim điện ảnh, chương trình truyền hình và đĩa DVD...). Đây cũng là số điểm cao nhất mà một album đạt được trong năm 2024, trước đó thuộc về "Rắn chúa" Taylor với 93 điểm cho The Tortured Poets Department.

Trong cuộc đua "Album của năm" năm nay, lại xuất hiện thêm một đối thủ đáng gờm. Ở tuổi 22, Billie Eilish có trong tay 9 tượng vàng Grammy, thắng cả giải Oscar và đang trở thành ngôi sao lớn nhất thế hệ. Với sự thể hiện trong Hit Me Hard and Soft, nhiều fan nhạc dự đoán Billie Eilish hoàn toàn là ứng cử viên sáng giá cho Album of the Year.



Billie Eilish giờ đã thành đối thủ nặng ký của Taylor Swift

