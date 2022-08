Ai ngờ Selena Gomez mời cả Billie Eilish - Olivia Rodrigo dự sinh nhật, tạo thành khung hình hội bạn quyền lực nhất Hollywood

Ngày 26/7, Selena Gomez đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng để mừng tuổi 30 cùng dàn khách mời cực khủng bao gồm Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Camila Cabello, Tyga, Francia Raisa. Gần 50 khách mời toàn cái tên quyền lực hội tụ tại nhà riêng của giọng ca Lose You to Love Me.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả không gian hoành tráng này là khoảnh khắc hội bạn quyền lực bậc nhất thế giới gồm 2 ca sĩ hiện tượng và nữ diễn viên đại diện cho thế hệ 10x là Olivia Rodrigo, Billie Eilish và Iris Apatow tụ họp chung khung ảnh kỉ niệm. Mọi sự chú ý như đều đổ dồn về Billie với thần thái quyền lực, lu mờ cả Olivia và Iris Apatow đầy yêu kiều, quyến rũ. Khán giả còn trầm trồ hơn cả khi Selena Gomez có được hội bạn thân Gen Z tài năng, quyền lực và xinh đẹp thế này dù khác biệt thế hệ.

Olivia Rodrigo chung khung hình với Billie Eilish và nữ diễn viên Iris Apatow. Đứng ở vị trí trung tâm, Billie nổi bần bật nhờ diện mạo cá tính, thần sắc quyền lực trong khi Olivia gây bão với nhan sắc rực rỡ, gương mặt đẹp ngời sáng đọ sắc với Iris không kém phần sắc sảo. Khán giả trầm trồ không ngớt vì Selena mời được cả hội ca sĩ, diễn viên quyền lực thế này đến dự tiệc sinh nhật

Ngay lập tức, những hình ảnh này nhận được sự quan tâm lớn của công chúng, bởi đây là lần đầu tiên Olivia và Billie cùng xuất hiện chung 1 khung hình. Dù chỉ là nhân vật phụ của bữa tiệc này, thế nhưng cô nàng Gen Z nổi tiếng này lại trở thành chủ đề nóng trên các trang tin tức thế giới, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.



Ai ai cũng phải xuýt xoa cảm thán trước diện mạo quyến rũ, cá tính và không kém phần ma mị của giọng ca Bad Guy

Tham dự tiệc sinh nhật của đàn chị Selena Gomez, nữ ca sĩ 19 tuổi Olivia chọn bộ đầm đen tôn lên trọn vẹn nét quyến rũ

Selena Gomez vốn là một trong những nghệ sĩ cực kỳ quý trọng tài năng trẻ của showbiz. Cô đặc biệt cảm thông và yêu thích những ca khúc mang đầy câu chuyện sâu sắc của cả Olivia và Billie nên luôn dành lời khen "có cánh" cho 2 đàn em

Đã nhiều năm rồi, Selena Gomez mới tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng như thế này. Ngoài Olivia Rodrigo và Billie Eilish, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám còn mời hàng loạt tên tuổi đình đám Hollywood tới ăn mừng cột mốc đầy ý nghĩa ở tuổi 30

