BIDV thông báo sẽ dừng giao dịch thẻ trong khoảng thời gian sau

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống, trong đó một số dịch vụ ngân hàng sẽ tạm thời gián đoạn trong các khung thời gian cụ thể từ ngày 7/10 đến 11/10/2026.

Theo BIDV, việc nâng cấp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Trong thời gian này, một số giao dịch thẻ, thanh toán và dịch vụ ngân hàng sẽ tạm dừng hoặc gián đoạn.

Cụ thể, từ 23h00 ngày 7/10 đến 6h00 ngày 11/10/2026, BIDV tạm dừng phát hành thẻ ghi nợ nội địa (GNNĐ) trên tất cả các kênh.

Tiếp đó, từ 21h00 ngày 10/10 đến 6h00 ngày 11/10/2026, các giao dịch thẻ ghi nợ nội địa trên tất cả các kênh sẽ tạm thời gián đoạn.

Đáng chú ý, trong khoảng 3h00 - 4h00 ngày 11/10, BIDV sẽ tạm gián đoạn toàn bộ giao dịch thẻ trên tất cả các kênh, đồng thời dừng toàn bộ giao dịch tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT), ATM và CRM.

Sau đó, từ 4h00 đến 4h25 ngày 11/10, ngân hàng tiếp tục tạm dừng các giao dịch thanh toán dịch vụ, gồm dịch vụ thu hộ/chi hộ, dịch vụ ví điện tử, thanh toán dịch vụ công, thanh toán trực tuyến và thanh toán QR.

BIDV cho biết các dịch vụ sẽ được khôi phục sau khi ngân hàng hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thực hiện các giao dịch trước hoặc sau những khung thời gian nêu trên để đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng cá nhân có thể liên hệ BIDV qua hotline 1900 9247; khách hàng cao cấp liên hệ 1800 969659 hoặc email bidv247@bidv.com.vn.