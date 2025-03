Bị trộm đột nhập lấy 10 chiếc đồng hồ, nhưng sao nữ Vbiz lại nói "may mắn": Nguyên nhân phía sau gây bất ngờ

Mới đây, MC Thảo Vân gây lo lắng khi chia sẻ câu chuyện nhà riêng bị trộm đột nhập. Cô cho biết vì sự chủ quan nên không khoá cửa, kẻ xấu dễ dàng đi vào nhà, đến tận phòng riêng để trộm đồ đạc. Nữ MC cho biết có lẽ tên trộm đã quan sát nhiều ngày nên biết được thói quen sinh hoạt của gia đình, lẻn vào nhà lúc cô đi vắng và con trai thì đang ngủ. Sự cố này khiến MC Thảo Vân bị mất một số tài sản như nước hoa, 10 chiếc đồng hồ. Dù không tiết lộ thiệt hại cụ thể nhưng Thảo Vân cho biết rất tiếc vì tài sản "không cánh mà bay".

Mặc dù gặp sự cố ngoài ý muốn, gây tổn thất lớn nhưng MC Thảo Vân lại cho biết cảm thấy "may mắn". Nguyên nhân cô đưa ra là vì thời gian kẻ xấu vào nhà, con trai còn đang ngủ, nếu không may Tít thức giấc sẽ có thể dẫn đến nhiều tình huống kinh khủng hơn nữa. Thảo Vân liên tục trấn an bản thân "của đi thay người" vì con trai không sao, cô chia sẻ nếu Tít có chuyện gì có lẽ sẽ không chịu nổi. Sự cố của MC Thảo Vân cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người, không nên quá chủ quan và lơ là trong việc bảo vệ tài sản cá nhân.

MC Thảo Vân thấy may mắn dù mất tài sản nhưng con trai vẫn được an toàn

Trong bài đăng thông báo về việc mất trộm, MC Thảo Vân cũng chia sẻ: "Xem lại giờ trên clip họ gửi thì chính là khoảng thời gian này, Tít ở nhà, ngủ trong phòng. Trộm đã vào phòng mình, còn bình tĩnh để lấy từng cái đồng hồ ra chứ không bê luôn cả hộp đi, chắc sợ cầm cả cái hộp lộ mất. Tít có kể là khi ngủ dậy ra khỏi phòng cứ có một cảm giác rất lạ, như kiểu có ai đó đã vào nhà, và con còn cầm một cái gậy đi ngó nghiêng trong nhà, rất may, tên trộm đã đi lâu rồi".

Nữ MC cho biết ngoài nước hoa thì mất thêm 10 chiếc đồng hồ

MC Thảo Vân tên thật là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Ngoài công việc dẫn chương trình, hiện cô đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt chương trình đình đám như Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm, MC Thảo Vân nhiều năm qua vẫn giữ được sức hút đặc biệt với lối dẫn duyên dáng, sâu sắc và giàu cảm xúc. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, nhưng chị vẫn là cái tên được công chúng yêu mến và trân trọng.

Về đời tư, Thảo Vân từng có cuộc hôn nhân với NSND Công Lý. Cả hai kết hôn năm 2004, có chung một con trai là bé Tít (tên thật là Nguyễn Công Gia Bảo), sinh năm 2005. Sau 6 năm gắn bó, họ chia tay trong hòa bình vào năm 2010. Đến nay, dù đã ly hôn hơn 10 năm, Thảo Vân vẫn nhiều lần lên tiếng đính chính mỗi khi bị hiểu lầm hoặc lôi kéo vào câu chuyện đời tư của chồng cũ.

Sau khi ly hôn, Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con chung

Gia Bảo (Tít), nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao trên 1m70, sống mũi cao, gương mặt sáng cùng thần thái chững chạc. Đặc biệt, những lần xuất hiện bên mẹ, cậu luôn ghi điểm bởi vẻ hiền lành, ấm áp và cách cư xử vô cùng tinh tế. Không chỉ trưởng thành và tình cảm, Gia Bảo còn là niềm tự hào lớn nhất của MC Thảo Vân. Trên trang cá nhân, nữ MC nhiều lần khoe những khoảnh khắc con trai tự tay nấu ăn, chăm mẹ ốm, đưa mẹ đi chụp phim, thậm chí không ngại "nhõng nhẽo" mỗi khi được ôm mẹ vào lòng.