Bí thư Hà Nội yêu cầu lên phương án sơ tán hơn 1.000 hộ dân trong vùng lũ

Chiều 29/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đi thăm, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của bão số 2 và mưa lũ trên địa bàn 2 huyện Chương Mỹ và Quốc Oai.

Đối với huyện Chương Mỹ, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, vẫn còn hơn 1.000 hộ dân đang ở trong vùng lũ, huyện cần tính toán kỹ và tiếp tục sơ tán để đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. “ Nếu trường hợp không vận động được phải báo cáo các sở, ban, ngành để yêu cầu người dân di chuyển. Phải đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Huyện Chương Mỹ phải bảo đảm cho người dân di tản có cuộc sống tương đối, sinh hoạt tối thiểu và không để ai bị đói, rét; bảo đảm sức khỏe, nhất là phải quan tâm đặc biệt tới người già, yếu thế, người tàn tật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo thành phố làm việc tại xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai).

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, đối với 4,8km đê nguy cơ suy yếu trên địa bàn huyện Chương Mỹ, lãnh đạo huyện phải khảo sát kỹ và báo cáo kịp thời lãnh đạo thành phố. Đồng thời bám sát tình hình trên quan điểm “lấy tính mạng người dân trên hết” để tập trung chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp.

Bà Hoài yêu cầu, khi nước rút, các huyện khẩn trương chỉ đạo, ổn định sớm cuộc sống cho người dân. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh, không để bùng phát dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các huyện phân công lực lượng chức năng ứng trực 24/24 để xử lý kịp thời các sự cố do mưa lũ, không để bị động trước các tình huống nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản của người dân. Bà Hoài cho biết thêm, chiều 30/7, Thường trực Thành ủy sẽ họp với các ngành để có sự phối hợp, giúp huyện Chương Mỹ, Quốc Oai khắc phục, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ.

Báo cáo của huyện Chương Mỹ cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn huyện đã có mưa, lượng mưa đo được từ 7h ngày 22/7 đến 7h ngày 29/7 là 406,1mm. Tính đến 7h ngày 29/7 mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt 7,40m (cao hơn báo động 3 là 0,40m); mực nước sông Đáy tại Ba Thá 6,30m (dưới mức báo động 3 là 0,3m); mực nước các hồ: Hồ Miễu 39,55/39,5m; Hồ Đồng Sương 18,35/18,2m; Hồ Văn Sơn 19,55/19,5m.

Ngoài ra, tính đến 7h ngày 29/7, đối với công trình thủy lợi: bị vỡ 2 vai đập (tại xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến); hư hỏng 601m kênh (tại xã Hồng Phong, Phú Nghĩa, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến). Cầu, cống, đập nhỏ bị hư hỏng là 103 cái.

Qua thống kê sơ bộ tình hình thiệt hại do ảnh hưởng Bão số 2 ước tính đến 7h ngày 29/7 là khoảng 92 tỷ đồng.

Toàn huyện Chương Mỹ đã huy động 4.721 người và 199 phương tiện tham gia; sử dụng 6.028m3 đất, cát; 52.675 bao tải; 180m2 bạt nilon để đắp chống tràn 2.000m đê tại các đê; xử lý 200m mạch xủi tại đê Hữu Bùi xã Tốt Động và di dời cho người dân.

Ngoài ra, Xí nghiệp Đầu tư và khai thác công trình thủy lợi vận hành 17 trạm với 64 máy bơm. UBND huyện tổ chức cấp phát hơn 1.500 bình nước uống (loại 20l) và 50 thùng mì tôm tại các vùng ngập nặng; lắp đặt téc và cung cấp nước sạch tập trung tại 10 điểm; bố trí 1 trạm y tế lưu động trên địa bàn xã Nam Phương Tiến…

Để khắc phục những khó khăn trên, giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra, ổn định đời sống dân sinh, huyện Chương Mỹ đề nghị thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì cùng UBND huyện Chương Mỹ và các huyện Thạch Thất, Quốc Oai nghiên cứu, xây dựng một chương trình/dự án tổng thể để đánh giá đưa ra giải pháp khắc phục mang tính chất lâu dài, bền vững.

Huyện cũng đề nghị thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì cùng Ban quản lý dự án Hạ tầng Nông nghiệp Hà Nội và UBND huyện Chương Mỹ rà soát các công trình đê điều, thủy lợi do thành phố quản lý để có phương án đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đồng thời, huyện Chương Mỹ đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra cho huyện…

Tại huyện Quốc Oai, đến 11h ngày 29/7, 789ha diện tích cây trồng nông nghiệp bị ngập. Các tuyến đường vẫn chưa rút nước: cầu Tân Phú, Cầu Đại Thành vẫn ngập sâu 0,4m; đường tỉnh lộ 421B đoạn từ thôn Cấn Thượng đi Đông Yên ngập sâu 1m; tại cầu 72 II thuộc địa phận xã Cộng Hoà ngâp sâu 0,5m.

Để bảo đảm đời sống người dân, UBND huyện, MTTQ huyện và các đoàn thể đã hỗ trợ 119 suất trong đó mỗi suất gồm 10kg gạo, mỳ tôm 5 thùng, nước uống 5 thùng 20 lít. Đối với hộ bà Nguyễn Thị Th. bị sập do sạt lở đất tại xã Phú Mãn, UBND huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng…